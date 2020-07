Private Equity zieht Corona-Zwischenbilanz

Das könnte auch an dem Vormarsch der Debt-Fonds liegen – ein weiterer Unterschied zur Finanzkrise. Die Debt-Fonds finanzieren heute in Deutschland mehr als die Hälfte aller mittelständischen LBOs. Auch die Fonds scheinen in der Coronakrise bisher nicht negativ aufzufallen. Auf die Frage, wer sich in der Krise konstruktiver verhalte, fiel das Ergebnis nur hauchdünn zu Gunsten der Banken aus.

Im Großen und Ganzen wähnt sich die Private-Equity-Branche der Umfrage zufolge in Sicherheit. Kein einziger der befragten Investment-Manager gab an, so sehr mit dem eigenen Portfolio beschäftigt zu sein, dass er an Neugeschäft überhaupt nicht denken kann. „Auch in der Krise sind erfolgreiche Investments möglich, zum Beispiel, wenn an sich gut positionierte Unternehmen als Folge der Krise Eigenkapitalbedarf haben“, meint DBAG-Chef Grede. Die Anforderungen der Investoren an die Qualität von Geschäftsmodellen ist allerdings sicher nicht geringer geworden.