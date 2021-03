Für die Adler Pelzer Group ist die Komplettübernahme von STS der nächste logische Schritt. Bereits im November vergangenen Jahres hatte Adler Pelzer den Geschäftsbereich „Acoustics“ von der STS Group erworben. Mit STS baut sich Adler Pelzer ein zweites Standbein im Bereich „Hard Trim“ auf. Hard-Trim-Kunststoff-Produkte werden bei Nutzfahrzeugen zum Beispiel für Außenteile wie Frontmodule eingesetzt. Der Bereich „Hard Trim“ wird den Bereich „Soft Trim“ – Produkte, die den Komfort in der Fahrerkabine erhöhen – und den Bereich „Acoustics“ ergänzen, der akustische und thermische Systeme umfasst.

Doch der M&A-Deal ist nicht ohne Risiko: STS gehört zu den eher schwächeren Autozulieferern in Deutschland und ist mit 48,9 Millionen Euro netto – gemessen am Ertrag – hoch verschuldet. Die Coronakrise traf den Mittelständler hart, in den ersten drei Quartalen 2020 brach der Umsatz um 20,9 Prozent auf 218,5 Millionen Euro ein. Während das Geschäft in Europa noch stärker einbrach, konnte das noch junge Geschäft in China hingegen sogar kräftig zulegen.

Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) sank auf 1,9 Millionen Euro verglichen mit 14,1 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Das dritte Quartal lag mit 4,1 Millionen Euro aber schon wieder auf Vorjahresniveau. Infolge dieser Erholung konnte auch die Aktie ihr Tal wieder hinter sich lassen – im Frühsommer war sie noch bis auf 2 Euro abgerutscht.

Die STS Group ist schon das zweite Unternehmen, das die Private-Equity-Gesellschaft Mutares in diesem Jahr verkauft. Zuletzt hatten die Münchner die italienische Nexive-Gruppe verkauft.

