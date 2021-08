Rekordjagd nach Corona: Private Equity ist zurück

Besonders attraktiv für die Finanzinvestoren sind nach wie vor Unternehmen aus der IT-Branche. 46 Deals im Gesamtvolumen von 3,4 Milliarden Euro und damit die meisten Transaktionen wurden im ersten Halbjahr 2021 in Deutschland in diesem Sektor getätigt. Auf Rang zwei steht der Industriesektor mit 17 Deals, gefolgt von der Baubranche mit 15 Transaktionen.



Mit Blick auf die Volumina zeigt sich allerdings ein anderes Bild: Mit 5,1 Milliarden Euro ist das meiste Geld der Finanzinvestoren im ersten Halbjahr in die Konsumgüterbranche geflossen, verteilt auf lediglich elf Transaktionen. In dieses Segment fällt auch der Birkenstock-Milliarden-Deal. Doch selbst ohne diese Transaktion liegt das Deal-Volumen in diesem Sektor – wie auch in der IT-Branche – sehr hoch. Das deutet darauf hin, dass auch die gezahlten Multiples in diesen Branchen besonders hoch gewesen sein dürften.



Derzeit haben die PE-Investoren am M&A-Markt einen Wettbewerbsvorteil: Strategische Investoren erholten sich etwas langsamer von der Coronakrise. Im ersten Halbjahr 2021 fädelten Strategen 250 Deals im Wert von 13,9 Milliarden Euro ein – das entspricht einem leichten Anstieg bei der Zahl der Deals um rund 10 Prozent gegenüber der zweiten Jahreshälfte 2020, verglichen mit einem Anstieg von fast 20 Prozent bei den Private-Equity-Investitionen im selben Zeitraum. Das Volumen der von Strategen getätigten Deals sank dagegen von 18,2 Milliarden Euro im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2020 um knapp 24 Prozent, damit ist das erste Halbjahr 2021 laut EY-Erhebung das drittschlechteste Halbjahr der zurückliegenden zehn Jahre.