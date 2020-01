So war Private Equity 2019

Auch die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) sammelte für einen neuen Fonds rund 1 Milliarde Euro ein. Das Zielvolumen liegt mit 1,1 Milliarden Euro in etwa auf dem Niveau des 2016 aufgelegten Vorgängerfonds. Obwohl die Fondsgröße anders als bei Paragon konstant blieb, kündigte aber auch die DBAG mit dem neuen Fonds einen kleinen Strategieschwenk an: Minderheitsinvestments will die börsennotierte DBAG künftig nur noch aus der eigenen Bilanz heraus finanzieren. Bis dahin konnte das auch der Fonds. Zudem erhöhte die DBAG den eigenen Co-Investmentanteil an dem neuen Fonds um 25 Prozent. Rund ein Viertel des neuen Fondsvolumens stammen aus der DBAG-Bilanz.

Die DBAG litt im vergangenen Jahr aber auch unter der Krise in der deutschen Autoindustrie. Die Rezession in der deutschen Industrie – wo die DBAG viele Investments getätigt hat – würden das Ergebnis belasten. Doch das liegt vor allem an dem Rückgang der Multiples. Operativ konnte sich die Industrie-Unternehmen der DBAG behaupten: Ihr Gewinn sei im abgelaufenen Geschäftsjahr sogar minimal um 0,2 Prozent gestiegen, berichtete der Frankfurter Finanzinvestor.