Steht Carlyle vor dem Exit bei Ameos?

Der Klinikbetreiber Ameos wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. An 52 Standorten betreiben die Schweizer 96 Akutkliniken und psychiatrische Krankenhäuser. Im Jahr 2019 setzte Ameos mit rund 15.700 Mitarbeitern 843 Millionen Euro um.



Ameos ist schon lange in Private-Equity-Hand. Im Herbst 2011 kochten Gerüchte hoch, dass mehrere Finanzinvestoren an Ameos interessiert seien, darunter Advent, CVC und Carlyle. Eigentümer bis dato waren der Private-Equity-Investor Quadriga Capital, der auch an Ameos‘ Gründung beteiligt war, sowie der Gründer und CEO Axel Paeger.



Um frisches Kapital für weiteres Wachstum einzusammeln, sollte ein neuer Investor ins Boot geholt werden. Doch wenige Wochen später stoppte Quadriga den Verkaufsprozess bereits, offenbar, weil sich der Finanzinvestor und die beiden verbliebenen Bieter Advent und Carlyle nicht beim Kaufpreis einig geworden waren. Die Übernahmefinanzierung hatten Banken damals schon zugesichert.