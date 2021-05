Triton-Investment Leadec: Kein Exit, mehr M&A

2021 will Finanzchef Geißler mindestens ein weiteres Add-on in einer ähnlichen Größenordnung wie Diversified Automation für Leadec übernehmen. „Wir wollen mehrere Hundert Millionen Euro Umsatz zukaufen“, kündigt er an. „Im vierten Fonds, aus dem Triton auch die Leadec-Übernahme finanziert hat, liege noch ein ‚signifikanter Betrag‘ für Zukäufe bereit“, ergänzt Förschle. Neben den größeren Transaktionen sucht Leadec aber auch nach kleineren, regionalen Spezialisten. Dort hat das Unternehmen nach eigenen Angaben schon konkrete Targets im Visier.



Insgesamt sollen die Zukäufe das Automotive-Exposure von Leadec, das im vergangenen Jahr noch zwischen 75 und 80 Prozent lag, deutlich reduzieren. „Die Branchen Consumer, Food und Beverage sind für uns spannend – also grundsätzlich Dienstleistungsfirmen in Fabriken, in denen größere Stückzahlen produziert werden“, berichtet Finanzchef Geißler.



Diese Firmen suchen Triton und Leadec vor allem in Deutschland, Osteuropa und in den USA. Für diese Zukaufstrategie hat Leadec auch eine eigene M&A-Abteilung aufgebaut. An einen baldigen Exit denkt Triton daher nicht: „Es gibt derzeit keinerlei Exit-Bestrebungen, wir haben ja gerade erst mit unserem Buy-and-Build-Projekt losgelegt. Ich sehe die nächsten Jahre noch viel Potential bei Leadec“, bekräftigt Förschle. Als „Allwetterinvestor“ begleite Triton die Unternehmen durch den gesamten Zyklus, die durchschnittliche Investmentdauer liege bei sechs bis sieben Jahren.



