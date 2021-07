Bike24 war einer der ungewöhnlichsten Börsengänge der ersten Jahreshälfte – weil der Online-Fahrradhändler Ende Juni von dem Mittelstands-Private-Equity-Fonds Riverside an die Börse gebracht wurde. Üblicherweise verkaufen kleinere Finanzinvestoren ihre Unternehmen ausschließlich über den M&A-Markt und nicht über die Börse.



„M&A-Prozesse kennen wir in- und auswendig. Der IPO hingegen war eine neue Erfahrung für uns“, bestätigt Riverside-Deutschlandchef Michael Weber im Interview mit FINANCE diese These – und berichtet von deutlichen Unterschieden für Private-Equity-Investoren in der Prozesssteuerung zwischen Börsengang und klassischer M&A-Auktion.