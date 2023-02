Deutsche Investorenkonferenz: Das Programm ist live

Nur noch wenige Wochen, dann ist es soweit: Die Deutsche Investorenkonferenz geht in die nächste Runde – nun schon zum 20. Mal. Am 28. März öffnet der Frankfurter Westhafen Pier wieder seine Tore für die deutsche Private-Equity-Community. Auch diesmal erwarten Sie wieder spannende Vorträge und kritische Diskussionsrunden, perfekt zugeschnitten auf die Community. Und natürlich darf wie immer auch nicht der Raum zum Netzwerken fehlen.

Wie Private Equity gute Deals findet – und LPs beglückt

Ein kleiner Vorgeschmack auf die Programmpunkte: Den Auftakt der diesjährigen Konferenz macht Rainer Lenhard, Deutschlandchef von Nordic Capital. In seiner Keynote blickt er, passend zum 20-jährigen Bestehen der Konferenz, auf die vergangenen 20 Jahre Private Equity in Deutschland – und darauf, wohin die Reise in den kommenden Jahren gehen wird.

Darüber hinaus haben wir für Sie auch wieder zwei hochkarätig besetzte Diskussionsrunden vorbereitet. In der Midmarket-Diskussionsrunde gehen Daniel Heine (Patrimonium), Christian Rothhardt (Oldenburgische Landesbank), Laura Schröder (KKR), Thomas von Werner (ICG) und Alexander Wenzel (Ebner Stolz) der Frage nach, wie Private Equity in der aktuellen Marktlage noch an gute Deals und attraktive Finanzierungskonditionen kommt.

Bei der LP-Diskussionsrunde, begleitet von unserer Schwesterpublikation dpn, gewähren Peter Herrmannsberger (IBM Germany Retirement Funds), Lars Körner (ALH) und Danial Krüger (Signal Iduna Select Invest) einen Blick hinter die Kulissen institutioneller Investoren – und wie diese Private-Equity-Investments momentan bewerten.

So rekrutiert Private Equity „High Potentials“

Abgerundet werden die Diskussionsrunden mit hilfreichen Praxisvorträgen. Sie erfahren unter anderem, welche Cyberrisiken beim Dealmaking bestehen können – und wie Sie diese abwenden –, wie Private Equity aktuelle Herausforderungen bei Healthcare-Investments meistert, und wie sich Nachhaltigkeit und Private Equity unter einen Hut bringen lassen.

Den krönenden Abschluss bildet wie immer unser beliebter „Elevator Pitch“. Diesmal gehen die drei Headhunter Mario Barisic (Fricke Finance & Legal), Britta Bene (Mainstay Human Capital Advisory) und Daniela Braemisch (PER) ins Rennen und pitchen, wie man „High Potentials“ am besten für sein Haus gewinnt – und auch langfristig hält. Beim abschließenden Get-together freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Ihnen den Tag Revue passieren zu lassen.

