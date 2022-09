Der schwedische Private-Equity-Investor EQT hat das Closing eines neuen Fonds bekannt gegeben. Für den Growth-Fonds, dessen Kapital vorrangig in Technologieunternehmen fließen soll, hat EQT 2,4 Milliarden Euro an Investitionszusagen eingesammelt. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) beläuft sich auf insgesamt 2,2 Milliarden Euro. Die 200 Millionen Euro Differenz zu den Kapitalzusagen ergibt sich aus Geldern, die von EQT-Mitarbeitern und aus dem EQT-Netzwerk stammen.

Ursprünglich waren 2 Milliarden Euro als Zielmarke angepeilt gewesen. Der Fonds ist damit laut EQT der bis dato größte First-Time-Wachstumsfonds in Europa. Die Schweden wollen sich auf schnell wachsende Technologieunternehmen in Europa und Israel fokussieren. Dabei will EQT in die Sub-Sektoren Enterprise, Con/Prosumer, Gesundheit und Klima investieren.

EQT will Lücke im europäischen Private-Equity-Markt schließen

Kern des Investmentansatzes ist es laut EQT, in Unternehmen mit bereits am Markt erprobten Produkten zu investieren und diese bei ihrem nächsten Entwicklungsschritt zu unterstützen. 50 bis 200 Millionen Euro Eigenkapital je Unternehmen will EQT bereitstellen, damit könnte das Stockholmer PE-Haus im Schnitt in knapp 20 europäische Start-ups investieren. Ein Drittel des Kapitals hat EQT bereits ausgegeben, rund zwei Drittel des Fondskapitals sind demnach noch für zukünftige Investitionen verfügbar.

Für Mac Brown, Partner und Leiter des Advisory Teams von EQT Growth, schließt der Fonds eine Lücke im PE-Markt. Der Mangel an europäischen Investoren im Bereich junger Tech-Unternehmen habe dazu geführt, dass viele dieser Unternehmen sich während ihrer Wachstumsphase außerhalb von Europa Unterstützung suchen mussten. Mit dem nun gegründeten Fonds will EQT „aktiv mit einer ausgewählten Gruppe von europäischen Tech-Champions zusammenarbeiten und sie dabei unterstützen, auch international in Erscheinung zu treten“.

EQT investierte in Berliner Fintech Mambu

Bisher befinden sich sieben Unternehmen in dem Growth-Portfolio von EQT. Mit Mambu ist auch ein ursprünglich deutsches Unternehmen dabei: Das Fintech wurde in Berlin gegründet, hat seinen Geschäftssitz aber in die Niederlande verlegt.

Gegenüber FINANCE sagte EQT, man habe keinen speziellen Fokus auf den deutschen Markt, da man eher branchen- und nicht länderspezifisch investieren wolle. Es ist aber zu erwarten, dass auch Liquidität aus dem neuen Fonds in deutsche Unternehmen fließt. Betreut werden die deutschen Growth-Investments von EQT aus München heraus. Dort unterhält der Finanzinvestor ein auf das Growth-Segment spezialisierte Büro, das von dem Partner Dominik Stein geführt wird.

Die Gelder stammen laut EQT von Pensionsfonds, Staatsfonds, Vermögensverwaltern und privaten Investoren aus Europa, Asien, Nordamerika und dem Nahen Osten. EQT verwaltet insgesamt 77 Milliarden Euro an Fondsvolumen, aufgeteilt auf 36 aktive Fonds. In Deutschland hat EQT vergangenes Jahr gemeinsam mit Hellman & Friedman den Online-Tierbedarfshändler Zooplus übernommen. Das Investment erfolgte aus dem neunten Buy-out-Fonds, der 15,6 Milliarden Euro schwer ist.