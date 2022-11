Private-Equity-News: Ambienta, DBAG, Afinum

Ambienta kauft Spezialisten für Babyprodukte von Arcus

Private Equity erkundet eine neue Nische: Den Markt für Produkte rund um Babys, Kleinkinder und Eltern. Den Anfang machte der PE-Investor Arcus Capital, der das Unternehmen Lässig im Dezember 2019 übernommen hatte, um die E-Commerce und Digitalisierungsstrategie weiterzuentwickeln. Nun verkauft der Finanzinvestor gemeinsam mit dem Co-Investor BE Beteiligungen den Hersteller von Baby- und Kinderprodukten an den auf nachhaltige Investments spezialisierten Private-Equity-Investor Ambienta.

Finanzielle Transaktionsdetails wurden nicht genannt. Das „Handelsblatt“ zitiert Branchenbeobachter, die den Unternehmenswert auf rund 100 Millionen Euro schätzen. Dem Bericht zufolge soll sich Ambientas Beteiligung auf etwa 75 Prozent belaufen. Der Finanzinvestor will bei Lässig den Vertrieb sowie weitere Prozesse und Abläufe digitalisieren und darüber hinaus den Markteintritt von Lässig in andere europäische Märkte begleiten, so zum Beispiel in Frankreich und in den Benelux-Ländern.

Arcus, BE Beteiligungen sowie das Management bleiben minderheitlich am Unternehmen beteiligt. Lässig wurde im Jahr 2006 von Claudia und Stefan Lässig gegründet, heute beschäftigt das Unternehmen aus dem hessischen Babenhausen 110 Mitarbeiter. Das Unternehmen verkauft nachhaltige Produkte wie Rucksäcke, Accessoires, Spielzeug und Bekleidung in 2.800 stationären Geschäften, 50 Online-Stores sowie über den eigenen Online-Shop.

Ambienta wurde bei der Transaktion von der Digitalberatung Ommax, Houlihan Lokey, KPMG, ERM sowie von der Kanzlei Noerr unterstützt. Die Verkäuferseite wurde bei dem M&A-Deal von CMS beraten.