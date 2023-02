Private-Equity-News: DBAG, DPE, Klar Partners

DBAG macht ersten Exit aus Wachstumsfonds

Bei der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gab es in den vergangenen Wochen gleich mehrere spannende News. So hat die DBAG ihre Beteiligung an BTV Multimedia verkauft. BTV ist ein Ausrüster und Dienstleister im Bereich Breitband-Telekommunikation. Käufer der Anteile ist das französische Unternehmen ETC Group.

Der Exit – der erste aus dem Wachstumsfonds der DBAG – beschert den Frankfurtern einen zusätzlichen Beitrag zum Konzernergebnis von über 5 Millionen Euro, da sich das Unternehmen deutlich besser entwickelt hat als geplant. Insgesamt hat die DBAG 25,5 Millionen Euro in BTV investiert. Die aktuelle Transaktion muss noch genehmigt werden, mit dem Abschluss rechnet die DBAG in den nächsten vier Monaten. Noerr hat den Private-Equity-Investor beim Verkauf begleitet.

Ab Anfang der kommenden Woche wird die DBAG-Aktie zudem wieder im SDax gelistet sein. Die Frankfurter waren Ende März 2021 aus dem SDax geflogen, weil sie den notwendigen Handelsumsatz nicht mehr erfüllten.