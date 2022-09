Private-Equity-News: FSN Capital, Borromin, Kai Andrejewski

FSN Capital kauft deutsche Bäckereikette Görtz

FSN Capital übernimmt den Bäcker Görtz. Die Bäckereikette ist in der Rhein-Neckar-Region aktiv und betreibt dort etwa 200 Filialen. Das Unternehmen wurde 1963 von der Unternehmerfamilie Görtz gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ludwigshafen. Die beiden Eigentümer Peter und Frank Görtz bleiben minderheitlich am Unternehmen beteiligt und agieren auch nach der Transaktion als Co-CEOs.

In den vergangenen Jahren lag der Fokus darauf, den Produktionsstandort zu modernisieren sowie den Vertrieb, die Lieferung und die Produktionsplanung zu automatisieren. Der Umsatz wuchs nach eigenen Angaben seit 2006 jährlich um durchschnittlich 14 Prozent. Die Transaktion tätigt FSN Capital aus dem sechsten Mittelstandsfonds, der im Juni 2021 bei 1,8 Milliarden Euro geschlossen wurde. Sie soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Alantra, Roland Berger, GLNS, Grant Thornton, PwC, Frank Partners sowie AON begleiteten den Deal.