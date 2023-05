ChatGPT & Co.: Was müssen Controller in Zukunft können?

Heiko Vollmer, Business Manager/Director, Treuenfels GmbH

Als Business Manager bei Treuenfels Projects entwickelt und betreut Heiko Vollmer ein Team von Project Professionals bestehend aus Controllern und Accountants, die Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte im Finance & Controlling unterstützen. Der in Münster diplomierte Volkswirt greift dabei auf eine über zwanzig jährige Berufserfahrung in Finanzabteilungen von Telekommunikationsunternehmen im In- und Ausland zurück. Wichtige Stationen waren fast sieben Jahre bei der Swisscom in der Schweiz und bei Vodafone in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden, wo er zuletzt als Head of Controlling tätig war. Bevor Heiko Vollmer zu Treuenfels Projects kam, leitete er den Finanzbereich der SGS Gruppe in Deutschland.