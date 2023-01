Die nächste Generation von CPM/EPM

Worum geht es im Webinar?

Wie lässt sich das Performance Management des eigenen Unternehmens verbessern? Das Corporate Performance Management (CPM) überwacht und verwaltet die Unternehmensleistung, etwa anhand von Umsatz, Rendite und Betriebskosten. CPM, häufig auch Enterprise-Performance-Management (EPM) genannt, betrachtet alle Prozesse, Metriken und Methoden der Unternehmenssteuerung. So helfen CPM/EPM-Lösungen beispielsweise bei der Finanzkonsolidierung, bei der Planung, bei der Budgetierung, bei Prognosen und beim Erstellen von Berichten. So lassen sich Zusammenhänge erklären und fundierte Entscheidungen schneller treffen.

Cloud-basierte CPM/EPM-Lösungen, auch bekannt als Software as a Service (SaaS), bieten den Vorteil, dass Unternehmen keine kostspielige IT-Infrastruktur aufbauen und warten müssen. In den letzten Jahren wurden zahlreiche CPM/EPM-Lösungen mit komplexen, eigenständigen, modularen und Cloud-basierten Produkten entwickelt. Dadurch reduziert sich die Komplexität.

Das Schweizer Unternehmen Mikron entwickelt und baut Fertigungs- und Montagesysteme für Betriebe aus der Automobilzuliefer-, Pharma-, Medizinaltechnik-, Konsumgüter-, Uhren- und Schreibgeräteindustrie. Im FINANCE-Webinar erzählt Andreas Heierli von Mikron, wie die Schweizer ihre Prozesse mithilfe einer modernen CPM-Lösung transparent und automatisiert strukturiert haben und welche strategischen Vorteile dadurch erzielt werden konnten.

Für wen?

Dieses Webinar richtet sich an Finanzentscheider, vor allem an CFOs, Heads of Controlling und Heads of Accounting aus dem Mittelstand und aus Großkonzernen.

Ihre Referenten:

Andreas Heierli, Head of Group Finance & Controlling, Mikron Andreas Heierli ist seit acht Jahren Head of Group Finance & Controlling bei der Mikron-Gruppe. Das Schweizer Unternehmen mit rund 1500 Mitarbeitenden entwickelt, produziert und vertreibt präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Vor seiner Zeit bei Mikron war Heierli kurzzeitig Finanzdirektor bei der Medienholding ZenithOptimedia. Von 2004 bis 2007 hat er für PwC gearbeitet.

Thomas Kissling, Managing Director DACH/CEE und Vice-President Financial Close Practice, Inplenion International AG Thomas Kissling ist Managing Director DACH/CEE und Vice-President der Financial Close Practice von Inplenion. Als Berater unterstützt er CFOs dabei, Kosten zu reduzieren und Risken zu minimieren. Er hilft ihnen, Geschäftsprozesse zu optimieren und die Profitabilität zu steigern. Kissling war in den letzten 18 Jahren in fast 150 Hyperion-Projekten und mehr als zwanzig OneStream Projekten tätig. Zudem besitzt er Expertise in Software-Implementierungsprojekten, Konzernrechnungslegung, IFRS, Fast Close, Konsolidierung, Reporting und CFO Services.

Moderatorin: