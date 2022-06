Was die derzeitigen Herausforderungen für Kreditversicherer bedeuten.

Worum geht es im Webinar?

Das Thema Kreditversicherungen wird angesichts eines volatilen Marktumfeldes immer wichtiger. Die Nachwehen der Coronakrise, die sich zuspitzenden Lieferengpässe, der anhaltende Ukraine-Krieg – und nun auch noch die Inflation stellen deutsche Unternehmen vor große Herausforderungen.

Refinanzierungen und Investitionen in die Zukunft des Unternehmens sind unter diesen Bedingungen schwierig zu planen und umzusetzen. Doch viele Unternehmen haben keine Wahl. Sie müssen ihre Liquiditätsvorräte, die teils deutlich unter Corona gelitten haben, wieder auffüllen.

Wie Kreditversicherer damit umgehen und welche Strategie Unternehmen am besten verfolgen, um jetzt sicher zu refinanzieren, erfahren Sie in unserem FINANCE-Webinar „Kreditversicherungen im volatilen Marktumfeld. Was müssen Emittent und Kreditempfänger beachten?“ am Donnerstag, den 21. Juli um 11:00 Uhr.

Für wen?

Für CFOs und Treasurer auf der Suche nach der richtigen Refinanzierungsstrategie; Risiko-, Cash-, Zins- und Währungsmanager auf der Suche nach aktuellen Einschätzungen zu Kreditversicherungen und den Trends in der Zeichnungspolitik.

