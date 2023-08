Prozessoptimierung in der Cash-Planung: Integrierte Finanzplanung

Jetzt anmelden

Worum geht es im Webinar?

Die Liquiditätsplanung gehört zu den Kernaufgaben der Finanzabteilung. Besonders in Krisenzeiten brauchen Unternehmen einen transparenten Überblick ihrer Cash-Bestände. Dazu sollte die kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung auf konsolidierter Ebene automatisiert werden. Wie gehen Unternehmen das am besten an? Warum ist eine wöchentliche Cash-Planung zusätzlich zu bestehenden Finanztools wichtig? Das und mehr erfahren Sie in diesem Webinar.

Für wen?

Dieses Webinar richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeitende aus Controlling, Treasury und Finanzen sowie CFOs und Führungskräfte.

Ihre Referenten:

Pascal Lauenstein, Head of Group Controlling, Expondo Pascal Lauenstein hat umfassende Kenntnisse in den Bereichen Controlling, FP&A und Accounting.

Seit 2022 ist er in leitender Position für das Group Controlling und die Steuern im Unternehmen Expondo verantwortlich.

Seine Schwerpunkte liegen im Aufbau und der Weiterentwicklung des Finanzbereichs sowie der Identifizierung und Realisierung von Effizienzpotenzialen.

Helen Vesper, Strategy Lead, Agicap Helen Vesper hat als Strategy Lead bei Agicap Einblick in verschiedenste Bereiche, vom Produkt bis hin zum Vertrieb. Nach einem BWL- & Entrepreneurship-Studium an der Universität Mannheim und der Erasmus Universität Rotterdam hat sie Erfahrungen in der Strategieberatung sammeln können.

Moderatorin:

Jasmin Rehne, Redakteurin, FINANCE Jasmin Rehne ist Redakteurin bei FINANCE und verfolgt schwerpunktmäßig die Themen Controlling, Gehalt und Personal. Sie hat in Marburg Sprache und Kommunikation studiert. Neben ihrem Studium arbeitete Jasmin Rehne bereits als studentische Hilfskraft bei FINANCE.

Mitveranstalter: