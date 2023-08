Zahlungsverzug und -ausfälle. Was rollt auf uns zu?

Silke Schäfer-Müller, Head of Credit Analysis, Zurich Gruppe Deutschland

Frau Schäfer-Müller arbeitet seit 2006 in der Zurich Gruppe Deutschland und leitet seit 2016 die Kreditabteilung in Credit Lines innerhalb von Commercial Insurance Germany als Head of Credit Analysis und Prokuristin. Bis 2005 war sie als Kreditanalystin im Firmenkundengeschäft Mittelstands- und Großkunden bei der Commerzbank AG in Frankfurt tätig.