KI-gestützte Lösungen im Finanzbereich

Session 3, 23.11.2022, 16.00-16.45 Uhr

Noch immer löst der Begriff „Künstliche Intelligenz“ bei vielen Beobachtern Angst aus: Mensch und Maschine, kann das gutgehen? Microsoft-CFO Christian Schätz nimmt uns mit auf eine Reise in die neue Arbeitswelt – in der KI dafür sorgt, dass die Zusammenarbeit erleichtert, die Produktivität gesteigert und das Engagement erhöht werden. Digitalisierung ist mehr als Technik – sie bringt Unternehmen und ihre Kultur voran. Was heute und künftig möglich ist, erfahren Sie in dieser Thought Leadership Session.

Im Gespräch

Christian Schätz CFO,

Microsoft Deutschland

Gastgeberin