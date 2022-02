So automatisieren Sie Ihr Finanzmanagement

Worum geht es im Webinar?

Zahlungsströme stets genau im Blick behalten, die Liquidität optimal planen und das alles am besten noch automatisiert – wie kann das gelingen? Vor dieser Frage stand auch das Ingenieurbüro hhpberlin. Das Unternehmen berät zum Brandschutz bei komplexen Sonderbauvorhaben wie dem Bau von Hochhäusern, Tunneln, Flughäfen, Bahnhöfen und Stadien – und betreut oftmals gleichzeitig mehr als 1.000 solcher Projekte. Bei den meisten Projekten muss hhpberlin für mehrere Monate in Vorfinanzierung gehen, bis eine Zwischenrechnung für ein Projekt gestellt wird: eine massive Herausforderung für den Erhalt der Unternehmensliquidität, die ohne akkurate Planung nur sehr schwer zu meistern ist.

Daher hat sich hhpberlin für die Fintech-Lösungen von Pleo und Agicap entschieden. In dem Webinar berichtet Stefan Truthän, geschäftsführender Gesellschafter bei hhpberlin, wie mit beiden Tools Finanzprozesse transparenter und automatisiert gestaltet werden können und warum Zettelwirtschaft, Spesen- und Reisekostenabrechnungen in seinem Unternehmen der Vergangenheit angehören. Timo Hoffmann von Agicap und Eilika Regenbrecht von Pleo zeigen Anwendungsmöglichkeiten auf und geben Tipps zur Implementierung.

Für wen?

Sie möchten wissen, warum das Thema Finance Transformation gerade jetzt höchst relevant ist? Ob Sie Sie möchten Finanzprozesse automatisieren, einen ganz genauen Überblick über die Liquiditätsplanung bekommen oder Ihre Finanzabteilung auf die nächste Stufe der Digitalisierung heben? Sie interessieren sich dafür, wie man verschiedene digitale Tools für Finanzmanagement miteinander vernetzt und welche Vorteile das bringen kann? Dann erhalten Sie in unserem Webinar wichtige Impulse und Erfahrungsberichte. Das Webinar richtet sich an alle, die mit Digitalisierung und Automatisierung in Unternehmen betraut sind, ob CFO, CIO, CDO, Leiter Finanzen oder Verantwortliche im Rechnungswesen.

Referenten:

Stefan Truthän, Geschäftsführender Gesellschafter, hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH Stefan Truthän verantwortet seit 2008 als Geschäftsführender Gesellschafter die operative und strategische Weiterentwicklung von hhpberlin. Als Chief Organisational Architect ist er seit 2002 für das Ingenieurbüro tätig. Das Brandschutzunternehmen ist heute eines der erfolgreichsten in Europa. Vor seiner Tätigkeit bei hhpberlin leitete der gebürtige Thüringer seine eigene IT-Dienstleistungsgesellschaft netcon und sammelte anschließend als Business Consultant Erfahrung bei der Novedia AG, einem Spezialisten für webbasierte Unternehmensprozessportale.

Timo Hoffmann, Head of Partnerships, Agicap GmbH Timo Hoffmann verantwortet bei Agicap die strategischen Partnerschaften und ist seit dem Deutschlandstart von Agicap mit dabei. Mit seinem Wissen unterstützt er mittelständische Unternehmer bei wichtigen Finanzentscheidungen mit Hilfe einer einfacheren und effizienteren Liquiditätsplanungsmethode, welche die Digitalisierung in der Finanzabteilung vorantreibt. Vor seiner Tätigkeit für Agicap unterstützte er verschiedene Start-ups dabei, in Deutschland Fuß zu fassen.

Eilika Regenbrecht, Team Lead Sales/Leiterin im Vertrieb, Pleo Technologies GmbH Eilika Regenbrecht war eine der ersten deutschen Mitarbeiterinnen bei Pleo und hat den hiesigen Standort in Berlin mit aufgebaut. Als Leiterin im Vertrieb ist sie für ein Team verantwortlich, das Kunden dabei berät, wie sich Unternehmensausgaben reibungslos und digital, aber vor allem zeitsparend in bestehende Prozesse integrieren lassen.

Moderation: