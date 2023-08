Der Vermögensaufbau für den Ruhestand und die Sicherung eines angemessenen Einkommens für diesen Lebensabschnitt gehören zu den Herausforderungen eines jeden Arbeitnehmers. Laut einer Studie werden in der Bundesrepublik durchschnittlich 86 Prozent des Vor-Renten-Einkommens benötigt, um den bisherigen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Aufgrund dessen ergreifen viele Beschäftigte zusätzliche Sparmaßnahmen, um sich für diesen Lebensabschnitt abzusichern.

Betriebliche Altersversorgung als wichtiger Baustein

Ein Baustein dieser zusätzlichen Vorsorgemaßnahmen ist neben privatem Sparen die betriebliche Altersversorgung (bAV) über den Arbeitgeber. Diese nimmt beim Vermögensaufbau für den Ruhestand eine besonders wichtige Rolle ein: Die Arbeitnehmer bringen ihrem Arbeitgeber beim Thema Altersvorsorge ein hohes Vertrauen entgegen.

Mittlerweile achten sie bei der Jobsuche auf eine vom Arbeitgeber mitfinanzierte Leistung. Der Arbeitgeber reduziert zudem für die Beschäftigten die Komplexität des Themas durch ein unternehmensspezifisches Angebot. Außerdem nutzt der Arbeitgeber seine Einkaufsmacht bei den Kosten für Beratung, Kapitalanlage und Risikoabsicherung.

Rendite ist ein wichtiger Faktor, um der Verantwortung der betrieblichen Altersversorgung gerecht zu werden. Firmen sollten die bAV gezielt ausgestalten und dabei drei Bausteine beim Kapitalaufbau für die Mitarbeiter integrieren: den Arbeitgeberbeitrag, die Entgeltumwandlung der Beschäftigten und einen Arbeitgeber-Matching-Beitrag.

Das aufgebaute Vermögen für den Ruhestand sollte idealerweise nicht nur aus den eingezahlten Beiträgen bestehen, sondern auch durch eine angemessene Investmentrendite wachsen. Daher muss die Kapitalanlage der bAV von den Arbeitgebern mit Bedacht gewählt werden. Nur so können sie dem Wunsch der Beschäftigten gerecht werden, angemessen vorsorgen zu können.

Herausforderungen durch anhaltend hohe Inflation

In den vergangenen 20 Jahren waren Durchschnittsrenditen von 5 Prozent pro Jahr mit ausgewogenen Anlagen in der bAV nicht unrealistisch. In der aktuellen makroökonomischen Situation ist es allerdings schwer vorstellbar, dass die Durchschnittsrenditen der nächsten zehn Jahre auf einem ähnlichen Niveau liegen werden.

Jeder in Deutschland hat es gespürt: Die Preise für Lebensmittel sind massiv gestiegen, aber auch die für Energie. Die Inflation hatte im Oktober 2022 mit über 11 Prozent ihren Höhepunkt erreicht. Auch wenn die Inflationsraten mittlerweile etwas zurückgegangen sind, ist für die kommenden zehn Jahre mit dauerhaft höheren Inflationsraten zu rechnen als in der vergangenen Dekade. Die steigende Inflation lässt die Versorgungslücke für Rentner immer weiter wachsen. Der Bedarf nach einer zusätzlichen Vorsorge ist daher noch größer geworden, als er ohnehin schon war.

Deshalb sind Anlagestrategien gefragt, die den Ansparzeitraum bis zum Renteneintritt durch eine dynamische, global ausgerichtete Vermögenszusammensetzung optimal ausnutzen. Bei langfristigen Ansparvorgängen sollten die Beschäftigten unbedingt am globalen Kapitalstock beteiligt werden.