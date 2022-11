„bAV und mehr“ – Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität durch Financial Benefits

Session 1, 23.11.2022, 12.00-12.45 Uhr

Welche Lösungen können Unternehmen finden, um den Bedarf an neuen Arbeitskräften abzudecken und gleichzeitig die Mitarbeiterbindung zu erhöhen? Zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität hat das Familienunternehmen Vetter in den vergangenen Jahren neue Financial Benefits eingeführt, die helfen sollen, die genannten Fragestellungen zu beantworten. Insbesondere der Finance-Bereich hat die Einführung proaktiv begleitet und konnte so einen entscheidenden Beitrag zu diesem wichtigen Thema liefern.

Timo Köhler Vice President Finance,

Vetter Holding GmbH & Co. KG Timo Köhler verantwortet seit 2016 als Vice President Finance neben dem Treasury auch das Risikomanagement, das Versicherungs- sowie das Konzernrechnungswesen von Vetter. Er kam 2011 zu Vetter und begleitete zunächst den Aufbau des Treasury. Zuvor hatte er nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim bei der Heidelberger Druckmaschinen AG sowie der Merck KGaA umfangreiche Erfahrungen im Treasury-Bereich gesammelt.

