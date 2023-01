Beförderung zum Jahresstart: Till Karrer ist seit Januar Head of Debt Advisory für KPMG Deutschland. Er folgt bei dem Big-Four-Haus auf Thomas Dorbert, der die Leitung des Debt Advisory nach elf Jahren abgibt.

Mit der Beförderung setzt KPMG auf Kontinuität: Karrer, der bereits 2011 als Director zum KPMG gewechselt war, ist seitdem Teil des Deal-Advisory-Teams von KPMG und hat in dieser Zeit mit seinem Vorgänger zusammengearbeitet.

Karrer verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzierungsberatung. In seiner Zeit als Director Deals Advisory von Januar 2011 bis September 2014 war er laut seinem Linkedin-Profil für den Aufbau einer Debt-Advisory-Plattform zuständig und beriet „Kunden bei Akquisitionen“ sowie bei „Refinanzierungen ihrer bestehenden Darlehensbeziehungen“.

Karrer startete seine Karriere bei der Deutschen Bank

Vor seiner Zeit bei KPMG war Karrer von 2007 bis 2010 für die italienische Investment-Bank Mediobanca und von 2004 bis 2007 für die deutsche Investmentbank Dresdner Kleinwort Wasserstein tätig. Seine Karriere hatte er nach der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank und einem Trainee im Bereich Financial Engineering der Dresdner Bank gestartet.

Auf den neuen Debt-Advisory-Chef dürften in diesem Jahr zahlreiche Herausforderungen zukommen, das Marktumfeld ist vor dem Hintergrund Inflation und Zinswende aktuell kein einfaches und auch die Mitbewerber rüsten auf. So hat neben der Konkurrenz aus dem direkten Big-Four-Umfeld beispielsweise auch die M&A-Beratung Carlsquare das Debt Advisory für sich entdeckt und mit Daniel Gebler einen Experten in diesem Feld an Bord geholt, der den neugegründeten Bereich bei Carlsquare auf- und ausbauen soll.