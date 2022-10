Das De-Risking von Pensionszusagen ist eine der wichtigsten Stellschrauben im Pensionsmanagement – mit Zins, Inflation und Langlebigkeit als wesentlichen Pensionsrisiken. Die Motivation, diese Pensionsrisiken zu managen, lässt sich aus verschiedenen Zielen ableiten. Diese lassen sich in drei Hierarchieebenen unterteilen: die des Unternehmens, die des Finanzierungsvehikels (Assets und Liabilities) und die der Kapitalanlage (Asset only). De-Risking auf der Passivseite der Bilanz bringt dem Arbeitgeber Vorteile wie Kostenbegrenzung und Planbarkeit, eine verminderte Abhängigkeit vom Rechnungszins und eine Verlagerung des Investmentrisikos auf den Arbeitnehmer.

Zeitlicher Vorlauf notwendig

Die Umsetzung einer solchen Maßnahme benötigt einen zeitlichen Vorlauf und die Einbindung aller Stakeholder, insbesondere der Arbeitnehmervertretungen. Bei Änderungen sind Zusagetypen, die Besitzstandsstufen und Finanzierungsvehikel zu berücksichtigen. Eine Schließung von (arbeitgeberfinanzierten) Versorgungsregelungen für neu eintretende Mitarbeiter ist, da es sich um eine freiwillige Sozialleistung des Arbeitgebers handelt, möglich. Das Recht der Arbeitnehmer auf eine betriebliche Altersversorgung aus der Entgeltumwandlung bleibt davon unberührt.



Die Abfindung von Pensionsverpflichtungen ist nicht in allen Fällen möglich. Grundsätzlich unterliegen laufende Leistungen aus Betriebsrenten im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses einem Abfindungsverbot. Davon ausgenommen sind Abfindungen von Kleinstanwartschaften, vertraglich unverfallbaren Anwartschaften, Anwartschaften im laufenden Arbeitsverhältnis, Anwartschaften im Rahmen der Erstattung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung durch Liquidationsversicherung und im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs. Es besteht auch die Möglichkeit, Risiken zu transferieren, zum Beispiel durch die Übertragung auf eine Rentnergesellschaft. Hierbei werden die Verbindlichkeiten gegenüber Rentnern und entsprechende Vermögensanteile in eine rechtlich selbständige Einheit übertragen. Durch diesen Vorgang entsteht eine zweite, nicht operativ tätige Gesellschaft, auf die gemäß § 123 Abs. 3 Umwandlungsgesetz (UmwG) besagte Verpflichtungen ausgegliedert werden. Damit wird die Bilanz des abgebenden Unternehmens verkürzt und nach zehn Jahren komplett enthaftet, sofern die Gesellschaft bei Umwandlung bzw. Übertragung entsprechende Mindestanforderungen an die Kapitalausstattung erfüllte. Anpassungen der Kapitalanlage sind einfacher zu implementieren als Veränderungen bei den Pensionszusagen. Daher gibt es mehr Flexibilität, Pensionsrisiken über Kapitalanlagestrategien zu steuern, beispielsweise über externes Funding über Pensionsfonds oder CTA, Asset-only-Steuerung, Asset Liability Management (ALM) und Liabilitiy-driven Investment (LDI). Rechnungslegungsvorschriften bestimmen bilanzielle Ergebniseffekte aus De-Risking-Maßnahmen. Deshalb dürfen De-Risking-Strategien nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen gesamtheitlich vor dem Hintergrund der Unternehmens- bzw. Finanzziele betrachtet werden.

»De-Risking-Strategien nicht isoliert betrachten.«

Schlussendlich lässt sich sagen, dass Pensionszusagen über lange Zeiträume wirken und Unternehmensergebnisse erheblich beeinflussen können. Pensionsrisiken zu steuern ist ein langfristiger (Entwicklungs-)Ansatz, der das Ziel der Planbarkeit, Übertragung oder Abwicklung der Pensionsverpflichtungen verfolgt. Bis zum Erreichen dieses Ziels gibt es viele Stationen und Wege, die häufig isoliert betrachtet werden. Deshalb ist ein Abwägen zwischen verschiedenen De-Risking-Optionen, die mit der Unternehmensstrategie abgestimmt sind, besser als die Entscheidung für oder gegen ein spezielles De-Risking-Tool. «