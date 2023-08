Die Märkte im zweiten Jahr des Ukraine-Kriegs

Mehr als 18 Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich die Energiemärkte erholt. Der europäische Erdgaspreis ist ein gutes Beispiel. Wurden vor dem Überfall noch 74 Euro pro Megawattstunde (MWh) bezahlt, kletterte der Preis Ende August 2022 auf astronomische 315 Euro pro MWh. Nachdem die Politik für Alternativen gesorgt hatte, fiel der Preis auf 104 Euro. Die Sorge, dass die Erdgasvorräte nicht bis zum Ende des Winters reichen könnten, trieb den Preis wieder auf fast 150 Euro. Mittlerweile haben wir mit Preisen von unter 25 Euro wieder ein Niveau wie im Sommer 2021 erreicht.

Zinsen nehmen kräftig an Fahrt auf

Der Wechselkurs von Euro in US-Dollar hatte sich nach dem Februar 2022 zunächst lehrbuchartig entwickelt. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar bis Ende September 2022 auf 0,95 US-Dollar nach. Vor den Zwischenwahlen in den USA änderte die Furcht vor der Übernahme beider Kammern durch die Republikaner aber die Marktmeinung. Der Euro gewann wieder an Fahrt und erreichte in der Spitze 1,11.

Mittlerweile beherrschen die Inflation und deren Bekämpfung sowie der US-amerikanische Streit über die Staatsverschuldung die Diskussion. Wie hoch die Furcht des Marktes hinsichtlich einer Zahlungsunfähigkeit der USA war, lässt sich an den Prämien für Credit Default Swaps ablesen. Der Wert notierte bei Laufzeiten von zwei Jahren um die Marke von 100 Basispunkten (BP). Der Kompromiss im Schuldenstreit in den USA ließ den Kurs wieder auf Werte um 30 BP fallen. Zum Vergleich: Man muss für den Kreditausfall der Bundesrepublik Deutschland lediglich 5,6 BP bei gleicher Laufzeit bezahlen.

An einer Stelle sind die Märkte aber nicht zur Normalität zurückgekehrt – und zwar bei den Zinsen. Weltweit haben die Notenbanken mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf die jeweilige Inflationssituation reagiert und die Leitzinsen angehoben. Zugleich haben die Geldmarktzinsen, dem Trend folgend, ebenfalls zugelegt. Ein Ende scheint aktuell noch nicht abzusehen. Die Märkte warten eindeutig auf ein Signal der US-Notenbank für eine Trendumkehr.

Investoren interessieren sich wieder für AAA-Anleihen

Die Unsicherheit und die Liquiditätsängste spiegeln sich in den weltweit inversen Zinsstrukturkurven wider. Dabei darf man aber nicht außer Acht lassen, dass die langen Laufzeiten ebenfalls massiv gefragt waren. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe kletterte in den vergangenen zwölf Monaten von 0,40 Prozent auf Werte von über 2,75 Prozent. Mittlerweile scheinen Investoren wieder mehr an AAA-Anleihen interessiert zu sein, und die Rendite ist wieder auf ein Niveau um 2,40 Prozent gefallen.

Die weitere Entwicklung bleibt spannend. Charttechnisch sieht es für den Wechselkurs von Euro in US-Dollar nicht so gut aus, Techniker rechnen eher mit einem Rückgang, der mittelfristig um 1,06 liegen sollte. Der Energiepreis wird kaum noch vom weiteren Kriegsverlauf abhängen, hier dürfte die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) die Richtung vorgeben. Wie sich die Leitzinsen entwickeln, wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach der Inflation richten.

Die Futures auf die Geldmarktzinsen signalisieren zumindest ab einer Vorlaufzeit von einem Jahr sinkende Zinsen. Das lange Ende der Zinskurve bleibt der größte Unsicherheitsfaktor. Der staatliche Kapitalbedarf zur Finanzierung der Haushalte und der Ukraine-Hilfen dürfte einen kurzfristigen Rückgang eher verzögern.