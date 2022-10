Coronakrise, Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme, Zinswende – die Liste der Herausforderungen, vor denen Unternehmen aktuell stehen, ist lang. Um diese schwierige Zeit zu überstehen, ist ein Wandel in der Finanzabteilung nötig. Das Beispiel von Object Carpet, einem Hersteller von textilen Bodenbelägen im Objektbereich, zeigt, wie die digitale Transformation optimal abläuft und Unternehmen krisenfest macht.



Wie bei vielen mittelständischen Unternehmen haben sich bei Object Carpet im Laufe der Zeit komplexe Prozesse etabliert. Grund dafür sind historisch gewachsene Strukturen durch Unternehmenszukäufe, heterogene Systeme im Finanzbereich oder unterschiedliche Buchhaltungsprogramme. In einer dreistufigen Transformation wurden diese Herausforderungen angegangen.

Ein dreistufiger Prozess

Im ersten Schritt ging es um die Schaffung eines Fundaments. Die Stammdaten wurden sauber strukturiert und eine zentrale Datenhaltung für ERP, CRM und Buchhaltung eingerichtet. Dies verbessert die Aussagekraft der Auswertungen.

Die Automatisierung erfolgte in der zweiten Stufe. Zum Beispiel wurden Finanzzahlen automatisch in die Systeme übernommen und Prozesse durch standardisierte Datenschnittstellen vereinfacht. Dadurch fallen manuelle und fehleranfällige Tabellenkalkulationen weg und Daten aus der Finanzbuchhaltung werden direkt in nachgelagerte Systeme übertragen.



Die dritte Stufe beinhaltete die Etablierung von smarten Tools. Die Nutzung von professionellen Standardsoftwarelösungen machte integrierte Lösungen für Abschluss, Finanzplanung, Analyse, Reporting und Datenmanagement möglich. Plandaten werden nun automatisch in das System übernommen, und es entstehen aussagekräftige und integrierte Forecasts, Planszenarien für die Liquiditätsplanung sowie Carve-out-Abbildungen. Wenn sich die Anforderungen ändern, kann dies schnell und eigenständig angepasst werden. All das spart Zeit, schafft Transparenz und reduziert die Fehleranfälligkeit.



Auch wenn bei Object Carpet die dritte Stufe bereits erreicht wurde, zeigt die Praxis, dass die Arbeit am Fundament und an Prozessen Daueraufgaben bleiben. Zudem ist gerade bei mittelständischen Unternehmen die Einführung neuer Technologien nicht ausreichend. Um zukunftsfähig zu werden, ist ein ganzheitlicher Ansatz nötig. Das bedeutet zum einen eine Optimierung der Prozesse, um die notwendige Basis für Automatisierungen und die Nutzung smarter Tools zu schaffen. Zum anderen müssen die Mitarbeiter laufend geschult und für ihre veränderten Rollen als Business Partner befähigt werden. Diese Veränderungen gelingen dann am besten, wenn das Zielbild der angestrebten Veränderung klar ist und den Beteiligten transparent kommuniziert wird.



Die digitale Transformation der Finanzabteilung hat die Handlungsfähigkeit von Object Carpet maßgeblich verbessert. Das Unternehmen ist so sicher durch die aktuellen Krisen gesteuert. Die Erstellung von Forecasts wurde erheblich optimiert, betriebswirtschaftliche Analysen wurden geschärft und die Finanzplanung insgesamt präzisiert. Mit den neuen Steuerungsmöglichkeiten werden die Zukunft des Unternehmens besser gestaltet und Herausforderungen schneller bewältigt. «