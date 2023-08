Die deutsche Wirtschaft hat sich besser entwickelt, als viele Experten es im vergangenen Herbst erwartet hatten. Dennoch ist das Thema Working Capital Management bei CFOs ganz oben auf die Agenda gerückt. Grund dafür sind die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, geopolitische Unsicherheiten, Lieferengpässe, die Inflation und stark gestiegene Rohstoffpreise. Denn höhere Preise und eine größere Lagerhaltung binden Kapital. Eine gute Steuerungsgröße ist der Cash Convertion Cycle, der anzeigt, wie sich der Kapitalbedarf für das Nettoumlaufvermögen im Verhältnis zum Umsatz verändert.

Excel dominiert noch immer die Working-Capital-Analyse

Viele Unternehmen nutzen für ihre Working-Capital-Analyse weiterhin Excel-Dateien. Das mag für eine statische Bilanzdatenanalyse noch zweckmäßig sein, aber für eine unterjährige und dynamische Betrachtung mit umfangreichen Datensätzen ist dies bereits für Mittelständler sehr zeitaufwendig und enorm ressourcenintensiv. Zudem ist ein solch manueller Prozess stark fehleranfällig und kann nicht skaliert werden.

Weiterhelfen können hier digitale Lösungen, die sich für viele Unternehmen eignen, die ihre finanziellen Ressourcen angesichts der anhaltenden Herausforderungen optimieren wollen. Oft sind die Prozesse aber zu komplex oder den Unternehmen fehlen Budget und Personal, um eigene digitale Lösungen zu implementieren.

Digitale Lösungen als Alternative

Abhilfe schaffen Lösungen, bei denen Banken und Softwarefirmen entsprechende Programme anbieten, mit denen die Treasury-Abteilungen eigenständig automatisierte Working-Capital-Analysen vornehmen können. Idealerweise sind diese Programme in die Arbeitswelt der Finanzabteilungen integriert und ermöglichen so eine einfache und nahtlose Einbindung der vorhandenen Datensätze.

So können auf Knopfdruck maßgeschneiderte Analysen rund um die Working-Capital-Optimierung erstellt werden. Diese helfen, einfacher die Kernziele Liquidität, Risiko-, Bilanz- und GuV-Optimierung zu erreichen. Der Zeitaufwand wird im Vergleich zu manuellen Auswertungen reduziert und das Fehlerrisiko sinkt drastisch. Mittels Datenanalyse können Optimierungspotentiale schnell identifiziert werden.

Wenn dabei auch industrie- und kundenspezifische Benchmarks genutzt werden, lassen sich Potentiale in der Forderungs- und Lieferantenfinanzierung erkennen. In interaktiven Dashboards können Kunden unterschiedliche eigene Annahmen in der Working-Capital-Analyse treffen und damit Szenarien und deren Auswirkungen auf Liquiditäts-, Risiko- und Bilanzkennziffern simulieren.

Enge Zusammenarbeit mit Working-Capital-Experten der Bank

Im Dialog mit den Working-Capital-Experten der Bank können die Ergebnisse gemeinsam interpretiert werden, um daraus passgenaue Finanzierungslösungen abzuleiten. Auch lassen sich bereits genutzte Instrumente – unternehmensinterne wie auch externe Finanzierungsquellen – auf ihre Wirkung hin überprüfen. Begleitend dazu ist es sinnvoll, das Treasury-Team der Unternehmen kontinuierlich in Seminaren und Webinaren – wie sie auch von Banken angeboten werden – zu schulen, um das volle Potential auszuschöpfen.

Fintechs und Banken bauen ihre Finanzierungslösungen am Bedarf der Unternehmen kontinuierlich aus. Hier helfen Working-Capital-Spezialisten, den Überblick zu behalten, und unterstützen etwa beim Erstellen eines auf Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Fragenkatalogs.