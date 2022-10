Embedded Finance für das Treasury

Mithin wird der Anspruch an das Management lauter, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stabil bleiben und die finanzielle Zukunft des Unternehmens planbar sein sollen. Das gilt in guten Zeiten, aber umso mehr in Krisenzeiten. Die Bedeutung des Corporate Treasury, also die Steuerung des Finanzierungs-, Cash- und Risikomanagements, nimmt damit aktuell deutlich zu.



Neben den Auswirkungen der Coronakrise und der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten sind auch regulatorische Anforderungen sowie die voranschreitende Digitalisierung wesentliche Treiber für den erforderlichen Wandel des Corporate Treasury.

Das Treasury muss sich diesen transformatorischen Aufgaben stellen, gewohnte Prozesse und Strukturen aufbrechen sowie neue Technologien verwenden. Die Herausforderungen sind also vielfältig und stellen höchste Ansprüche an Unternehmen und Mitarbeiter.

Durch den Einsatz neuer Technologien erhalten Unternehmen die Möglichkeit, neue Finanzinstrumente zu nutzen. Wie in anderen Branchen haben der technologische Fortschritt und digitale Lösungen auch für das Bankwesen die Eintrittsbarriere für neue Player gesenkt.



Embedded Financial Services

Das Schlagwort hierzu heißt Embedded Finance oder, noch konkreter, Embedded Financial Services. Im Kern bedeutet dies, dass Unternehmen – mit oder ohne Banklizenz – Finanzdienstleistungen anbieten können.

Als Beispiel kann das Einlagengeschäft genannt werden. Dieses bietet mit Retail-Kunden einen sicheren und attraktiven Zugang zu einer unbesicherten Refinanzierung, die weitestgehend unabhängig vom Kapitalmarkt ist.



Notwendig für den Aufbau eines Online-basierten Retail-Einlagengeschäftes ist vor allem eine IT-Plattform (Hard- und Software), die mehrere Zehntausend Kunden und deren Transaktionen fehlerfrei abbilden kann. Daneben bedarf es eines Customer-Service-Centers für eine zügige und reibungslose Kundenkommunikation.

Embedded Finance dürfte laut dem „Gartner Hype Cycle for Digital Banking Transformation“ innerhalb von zwei Jahren den Mainstream erreichen. Gartner prognostiziert, dass 30 Prozent der Banken, die über 1 Milliarde US-Dollar Assets under Management haben, bis Ende 2024 Business as a Service für neue Einnahmen einführen werden.



Gartner schätzt zudem, dass Business as a Service eine von vier Technologien ist, die Potential für ein hohes Maß an Transformation im Bankensektor haben. Zu den anderen Technologien gehören Chatbots und Public Cloud für Banking- und Social-Messaging-Zahlungs-Apps. «