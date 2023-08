Nachhaltige Investitionen verknüpfen finanzielle Ziele mit einer nachhaltigeren und integrativeren Wirtschaft. Sie beziehen das Klima sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) – die Sustainable Development Goals (SDGs) – ein. Investitionsentscheidungen sollen die Wirtschaft grüner gestalten und positive Veränderungen vorantreiben. In Schwellenländern hat sich Nachhaltigkeit zu einer treibenden Kraft vieler Investitionsentscheidungen internationaler Finanzintermediäre entwickelt, die sich zunehmend auf Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Finanzierungen konzentrieren.

Nachhaltige Finanzierungen – Herausforderungen und Chancen

Trotz ihrer großen Popularität sind nachhaltige Finanzierungen keine Selbstläufer. Während gerade Schwellenländer eine Fülle von Wachstumsmöglichkeiten bieten, müssen Investoren zugleich auch potentiell negative Auswirkungen ihrer Projekte minimieren. Zum einen gibt es Bedenken aufgrund einer mangelnden Standardisierung von ESG-Kriterien und des Risikos von Greenwashing. Zum anderen fürchten manche Unternehmen Gewinnschmälerungen. Eine Vielzahl von Studien zeigt allerdings, dass sich auf lange Sicht Gegenteiliges bewahrheitet.

Als Beispiel sei der kürzlich ausgebaute Flughafen Antalya in der Türkei genannt, der von der internationalen Entwicklungsbank IFC mit einem Darlehen in Höhe von 150 Millionen Euro unterstützt wurde. Das Darlehen erhielt die türkische Tochtergesellschaft von Fraport. Die Finanzierung ist Teil eines Finanzierungspakets von insgesamt 1,9 Milliarden Euro, das 13 Geschäftsbanken und Entwicklungsfinanziers bereitstellen.

Fraport, eines der führenden Unternehmen im globalen Flughafengeschäft, spielt in Antalya eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Konnektivität und der voranschreitenden Integration der Türkei – die sich noch von der Corona-Krise erholt – in den globalen Tourismusmarkt.

Wichtiger Beitrag des Flughafens AYT zur türkischen Wirtschaft

Der Tourismus trägt rund 5 Prozent zum türkischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei und steigert die Deviseneinnahmen. Während der Sommermonate ist der Flughafen Antalya der siebtverkehrsreichste in Europa und der größte freizeitorientierte Flughafen des Landes. Im Jahr 2019 wurden dort etwa 36 Millionen Fluggäste abgefertigt. Diese Zahl wird sich nach Abschluss der Erweiterung voraussichtlich mehr als verdoppeln.

Das Projekt bewältigte zahlreiche Hindernisse. Zum einen sah sich Fraport wegen des herausfordernden makroökonomischen Umfelds in der Türkei mit begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten konfrontiert und profitierte daher entscheidend von der antizyklischen Rolle des Finanzierungspakets der Banken. Zum anderen mussten mögliche negative Auswirkungen des Projekts berücksichtigt werden. Mit Unterstützung ihrer Banken adressierte Fraport daher wichtige ökologische und soziale Herausforderungen, die im Rahmen eines Umwelt- und Sozialplans (ESAP) vereinbart und veröffentlicht wurden. Vor diesem Hintergrund dient die Finanzierung dem Klimaschutz durch einen energieeffizienten Betrieb und eine geringere Abfallproduktion des Flughafens.

Die neuen Gebäude werden nach dem international bekannten Zertifizierungssystem für ökologisches Bauen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) mit dem Gold-Standard zertifiziert. Zudem werden erneuerbare Energien vor Ort bezogen. Die Finanzierung trägt darüber hinaus dazu bei, dass sich die Lebensbedingungen für die Anwohner in der Umgebung des türkischen Flughafens verbessern, denn die getroffenen Maßnahmen verringern auch den Fluglärm.