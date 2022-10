ESG ist mehr als E

Derzeit dominieren zwar noch grüne Anleihen das Universum der ESG-Anleihen, aber soziale Papiere holen auf. Die Idee hinter solchen Social Bonds ist es, die Erlöse für spezifische soziale Projekte zu verwenden. Als förderfähige soziale Projekte gelten unter anderem eine bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser, bezahlbarer Wohnraum oder der Zugang zur Grundversorgung an sozialen Dienstleistungen beispielsweise aus dem Gesundheitswesen oder der Schulbildung.

Von 2017 bis 2019 machten Social Bonds zwischen 6 und 8 Prozent der ESG-Emissionen aus. Der Anteil stieg 2020 auf 30 Prozent. Die Coronakrise, die Lockdowns und Kurzarbeiterprogramme weltweit, vor allem in Europa, haben dieses Instrument in den Vordergrund gedrängt. Auch bei Sustainability-linked Bonds, die nicht an bestimmte Projekte geknüpft sind, entscheiden sich immer mehr Emittenten für Ziele mit sozialem Inhalt. Allerdings ist es für Unternehmen schwierig, quantifizierbare soziale Projekte und Ziele zu definieren. Hindernisse sind die Datenerfassung und die mangelnde Standardisierung der sozialen Kennzahlen.

»Der Anteil von Social Bonds stieg im Jahr 2020 auf 30 Prozent der ESG Emissionen.«

Das französische Lebensmittelunternehmen Danone hat 2018 die erste Emission eines Social Bonds realisiert. Die von Danone gesammelten Erlöse wurden für die Ernährungsforschung, die Unterstützung der Entwicklung einer verantwortungsvollen Landwirtschaft und für Projekte der sozialen Integration verwendet. Seitdem haben sich nur wenige Unternehmen zu diesem Schritt entschieden.

Dieses Jahr hat Vonovia mit einem Emissionsvolumen von 2 Milliarden Euro ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem Emissionserlös finanziert der Immobilienkonzern altersgerechte, barrierefreie Wohneinheiten und bezahlbaren Wohnraum für die gesamte Bevölkerung. Dazu zählen neben Wohnungen für Personen mit Wohnberechtigungsschein auch Einheiten, die 15 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete angeboten werden.

„Das Anbieten von bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum ist der Kern der Geschäftstätigkeit von Vonovia“, sagt Fabian Lander, Leiter Front Office im Bereich Finanzen und Treasury bei Vonovia. Die Emission von Social Bonds sei deshalb der logische Schritt, dies auch in der Finanzierungsstrategie einzusetzen. „Uns war es ein Anliegen, klare und transparente Kriterien zu nutzen, damit Vonovia auch hier Maßstäbe setzt“, sagt Lander.

Blick in die Zukunft

Obwohl das Volumen von sozialen Anleihen im vergangenen Jahr gesunken ist, ist angesichts der aktuellen politischen und ökonomischen Umstände zu erwarten, dass diese Instrumente wieder an Bedeutung gewinnen werden. Die Veröffentlichung der EU-Sozialtaxonomie könnte den Social Bonds zusätzlich Schub verleihen. Ziel der sozialen Taxonomie ist es, Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu fördern und hierfür ein einheitliches Klassifikationssystem für sozial nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu schaffen. Im Februar 2022 veröffentlichte die „EU Platform on Sustainable Finance“ ihre vorgeschlagene Struktur der sozialen Taxonomie. Drei Sozialziele wurden formuliert, für die technische Bewertungskriterien sowie Publikationspflichten für sozial nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten entwickelt werden sollen: anständige Arbeit, angemessener Lebensstandard und Wohlbefinden der Verbraucher sowie inklusive und nachhaltige Kommunen und Gesellschaften. Wann die soziale Taxonomie entwickelt und verabschiedet werden soll, ist derzeit allerdings noch offen.