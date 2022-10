ESG-Komponenten im Syn Loan

Die Nachfrage nach nachhaltigen syndizierten Krediten hat 2021 global zugenommen. Sie bleibt auch 2022 trotz geopolitisch und wirtschaftlich herausfordernder Rahmenbedingungen stabil auf hohem Niveau. Allein im ersten Halbjahr 2022 wurden nachhaltige Kredite in Höhe von circa 330 Milliarden US-Dollar vergeben. Sie machten damit mehr als 13 Prozent des weltweiten Kreditvolumens aus. Der Löwenanteil liegt bei Sustainability-linked Loans. Dennoch wächst auch der Anteil an zweckgebundenen Green Loans.

Nicht nur multinationale Konzerne, auch immer mehr mittelständische Unternehmen setzen auf ESG-Komponenten bei syndizierten Krediten, um die im Rahmen ihrer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie definierten Ziele umzusetzen. Der Sustainability-linked Loan beinhaltet dabei eine mit den kreditgebenden Banken verhandelte Selbstverpflichtung und Incentivierung mittels Bonus-Malus-System. Je nachdem, ob die Nachhaltigkeitsziele erreicht wurden, verbessern oder verschlechtern sich die Finanzierungskonditionen: Margenauswirkungen liegen zumeist zwischen 2,5 und 5 Basispunkten, wobei die Margenanpassung in der Regel jährlich erfolgt.

Unternehmen orientieren sich mittlerweile am gesamten Spektrum der insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals (SDGs). Anhand dieser Orientierungsstützen erarbeiten die Firmen eine konkrete Zieldefinition für das eigene Unternehmen, in der festgehalten wird, in welchen Bereichen sie sich in puncto Nachhaltigkeit verbessern wollen. Der Fokus liegt bei den meisten Unternehmen auf Klimawandel, Ressourcenschonung, Diversität und Arbeitssicherheit.

Eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie ist eine zwingende Voraussetzung für eine Finanzierung über einen Sustainability-linked Loan. Unternehmen müssen dabei ihre Nachhaltigkeitsziele so definieren, dass diese relevant für ihr Geschäftsmodell, ambitioniert, aber auch realistisch sind. Welche Nachhaltigkeitsziele bis zu welchem Zeitpunkt konkret erreicht werden sollen, wird im Kreditvertrag festgehalten. Ein detailliertes Reporting gibt Auskunft über die Messung und Berechnung der Zielerreichung und wird durch einen externen Dritten wie einen Wirtschaftsprüfer oder eine Ratingagentur regelmäßig überprüft.

KPI-Ansatz beliebt

Ein Großteil der Kreditnehmer entscheidet sich mittlerweile für einen KPI-basierten Ansatz. Zwar dienen auch beim ratingbasierten Ansatz KPIs als Messgröße, diese sind aber bereits durch die Ratingagentur in einem standardisierten Prozess vorgegeben. Beim KPI-basierten Ansatz werden die Key-Performance-Indikatoren entsprechend der unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsstrategie individuell definiert und verhandelt. Aktuell ist zu beobachten, dass sich immer mehr Unternehmen für Sustainabilitylinked Loans interessieren, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht alle notwendigen Voraussetzungen hierfür erfüllen – beispielsweise, da noch nicht alle notwendigen Nachhaltigkeitsparameter definiert wurden. Diese Unternehmen haben die Möglichkeit, über die sogenannte Rendezvous-Klausel die Absicht einer ESG-Verlinkung im Kreditvertrag zu benennen. Der Vorteil dieser Rendezvous-Klausel besteht darin, dass der Kreditvertrag trotz fehlender konkreter Nachhaltigkeitsziele abgeschlossen werden kann. Über einen Ergänzungsvertrag mit entsprechend ausformulierten Zielen kann dann zu einem späteren Zeitpunkt per Bankenentscheid abgestimmt werden, so dass der Konsortialvertrag bei positivem Votum nicht noch einmal neu abgeschlossen werden muss.