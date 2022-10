Finanzdienstleistungen integrieren

Der Fintech-Experte Simon Torrence ist sich sicher: die Embedded-Finance-Entwicklung wird in den nächsten zehn Jahren weltweit 7,2 Billionen US-Dollar wert sein – das ist 2,4mal mehr als die weltweit größten 30 Finanzdienstleister heute wert sind. Realtime Finanzdienstleistungen ohne Wartezeiten – das ist laut Torrence der Schlüssel zum Erfolg. Um ergänzende Leistungen aus dem Finanz- oder Versicherungsbereich in Online-Stores und Marktplätze zu integrieren, können Unternehmen entsprechende Softwarelösungen in ihr Online-System einbauen. In aller Regel erfolgt das über sogenannte API-Suits ohne großen technischen Aufwand.

Beschleunigung erforderlich

Die aktuellen, so nie gedachten wirtschaftlichen Herausforderungen weltweit haben den Trend zum B2B-Online-Handel noch beschleunigt. Prozesse müssen effizient und kostenoptimiert sein, ausfallende Lieferketten und gegebenenfalls Personalnot müssen kompensiert werden, und traditionelle Absatzmärkte brechen teils einfach weg. Es liegt daher auf der Hand, den Online-Handel zu forcieren und durch angepasste Finanz- und Versicherungsleistungen zu ergänzen. Die Nachfrage von eben solchen E-Commerce-Unternehmen, zeigt hierbei, dass Lösungen für Echtzeitwarenkreditversicherungen gesucht werden, die auf Einzelrechnungen basieren.



Online-Verkäufer können mit entsprechend eingebundener Absicherung auch im B2B-Bereich den Kauf auf Rechnung anbieten und so auf die bei Kunden unbeliebte „Vorkasse“ verzichten. Neue Lösungen zielen daher darauf ab, transaktional 100 Prozent des Nettobetrags einer Rechnung gegen Nichtzahlung ab 90 Tagen Zahlungsverzug zu versichern. Sie sind so konzipiert, dass mehrere Kreditversicherungen als Risikoträger am gleichen Versicherungsprodukt partizipieren können. Unternehmen werden dadurch unabhängiger von den Limiten und Präferenzen einzelner Versicherer, während das Risikokapital aller teilnehmenden Versicherer stets optimiert wird.

»Unternehmen werden unabhängiger von Präferenzen einzelner Versicherer.«

Embedded „buy now, pay later“ kann aber auch in der Weise funktionieren, dass Unternehmen den Lieferantenkredit dadurch finanzieren, dass einzelne Rechnungen transaktional verkauft werden. Dabei kann zum Beispiel im Hintergrund ein Marktplatz institutioneller Investoren wirken, die wiederum die Möglichkeit haben, die erworbenen Forderungen über die zuvor beschriebenen Versicherungslösungen abzusichern.



Weitere Innovation bringt der Einsatz sogenannter IoT-Tracker im Im- und Exportgeschäft. In aller Regel wollen Importeure nicht bezahlen, bevor die Ware geliefert wurde, und Exporteure nicht liefern, bevor sie die Zahlung erhalten haben. Durch Embedded Track & Pay können Importeure die Zahlungen an den Exporteuer auf ein Sperrkonto überweisen. Die Zahlungen an den Exporteur werden von diesem Sperrkonto erst ausgelöst, wenn die Bedingungen für einen vereinbarten Zahlungsplan durch die mitreisenden IoT-Tracker bestätigt worden sind. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen können z.B. das Erreichen bestimmter Orte oder auch die Einhaltung bestimmter Transporteigenschaften sein. Auf diese Weise lassen sich nicht nur etwa Transportversicherungen leichter ergänzen und abschließen, sondern auch die häufig aufwendigen Akkreditive können so ersetzt werden. «