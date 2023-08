Kürzlich fand die Jahrestagung des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) in Berlin statt. Ein Stadtwerk einer mittelgroßen Kommune berichtete beispielhaft von seinem Investitionsbedarf von mehr als 300 Millionen Euro allein in die Gas-Infrastruktur. Hausbanken, so die Erfahrung des Unternehmens, stießen bei solchen Summen an ihre Grenzen. Die Jahrestagung machte einmal mehr deutlich, dass die finanziellen Herausforderungen der „Energiewende“ riesig sind.

Während Stadtwerke dabei auch über die Finanzierung kommunaler Infrastruktur durch ausländische Debt-Fonds diskutieren, versuchen Mittelständler oft, die Zahl ihrer Finanzierungspartner zu erweitern. Denn Risikomanagement und Kredit-Obergrenzen sind aktuell bei Banken große Themen.

Herausforderungen für bonitätsstarke Unternehmen

Je länger die konjunkturelle Talfahrt andauert und je stärker klimapolitische Vorgaben ökonomische Entscheidungen beeinflussen, desto mehr sind auch bonitätsstarke Unternehmen betroffen. Denn die energetische Transformation, die Diversifikation von Lieferketten und der Aufbau neuer Partnerschaften erfordern nicht nur bei Stadtwerken erhebliche Investitionen, teils in neue Märkte. Finanzentscheider müssen neben 1.500 inländischen Genossenschaftsbanken und Sparkassen auch Universal-, Spezial-, Förder- und relevante Auslandsbanken sowie eine Vielzahl alternativer Finanzierungsquellen überblicken.

Bei der Anzahl potentieller Geldgeber und möglicher Finanzierungsprodukte gehört viel Glück dazu, wenn ein CFO eine zu seiner Bilanz passende Bank mit passendem Kreditangebot, freien RWA-Kapazitäten und einem Ansprechpartner im Vertrieb findet, der den regelmäßig angepassten Risikoappetit seiner Bank kennt. Denn gerade in volatilen Märkten nehmen Informationsasymmetrien zwischen Markt und Marktfolge zu, was Kreditentscheidungsprozesse zusätzlich erschwert. Daraus ergeben sich häufig sehr spezifische Anforderungen an die Kreditvergabe in Bezug auf Eigenmittel und Covenants, die das Unternehmen unterschiedlich belasten. Das dafür notwendige Research und der Aufwand für Verhandlungen sind enorm, und Anbieter, die ihren Sitz nicht in der Nähe haben, kommen oft gar nicht in Frage.

Vorteile des Multibankenansatzes

Dieses Dilemma kann Technologie lösen, Stichwort „Finanzierungsplattformen“. Bisher gelten diese oft noch als Fintech-Konstrukt und agieren daher nicht auf Augenhöhe mit etablierten Banken. Sie erreichen Kunden, die im Internet nach alternativen Finanzierungsquellen suchen, oft, weil die eigene Hausbank nicht finanzieren möchte. Diese Umstände wirken nicht reputationsfördernd und schwächen den innovativen Ansatz von Beginn an.

Das verändert sich mit dem Eintritt etablierter Player im Markt. Beim sogenannten Multibankenansatz steht die beste Finanzierungskonstellation für das Unternehmen im Vordergrund, und die Finanzierungsmittel sind nicht auf einen Kapitalgeber beschränkt. Trotzdem bleibt der Kunde bei seinem Ansprechpartner in der Bank und kann hinsichtlich Erfahrung, Integrität, Kompetenz und vor allem branchenüblicher Datenschutzstandards auf Gewohntes vertrauen. Durch die strenge Regulierung ist sichergestellt, Risiken nach banküblichen Gepflogenheiten zu managen.

Effiziente Nutzung des deutschen Bankennetzes

Der Multibankenansatz bietet sich gerade in herausfordernden Zeiten und auch für bonitätsstarke Kunden an, damit Finanzierungsbeschränkungen gar nicht erst aufkommen und die Möglichkeiten des großen deutschen Bankennetzes effizient genutzt werden können. Dieses hält viel mehr bereit, als man ihm gemeinhin zutraut.