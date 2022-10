Finanzierung in volatilen und unsicheren Märkten

Gestörte Lieferketten, Produktionsausfälle sowie eine gesunkene Nachfrage nach bestimmten Gütern und Dienstleistungen führen in vielen Branchen derzeit zu signifikanten Umsatz- und Ergebnisrückgängen. Gleichzeitig steigen die Einkaufs- und Energiepreise.

Unternehmen können autonome oder heteronome Maßnahmen ergreifen, um ihre Zahlungsfähigkeit in solchen Krisensituationen zu sichern. Autonome Maßnahmen können sie eigenständig beschließen und ohne Berücksichtigung externer Stakeholder umsetzen. Als autonome Maßnahme des Anlagevermögens können Unternehmen beispielsweise stille Reserven heben, indem sie nicht betriebsnotwendiges Vermögen wie Grundstücke und Gebäude veräußern oder Beteiligungen, die nicht zum Kerngeschäft zählen. Sie können zudem Sale-and-Leaseback-Transaktionen durchführen.

Das Working Capital optimieren – eine Maßnahme des Umlaufvermögens – können Unternehmen, indem sie die ausstehenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitorenmanagement) und den Lagerbestand (Bestandsmanagement) reduzieren und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditorenmanagement) ausweiten. Während manche Unternehmen derzeit aufgrund der Lieferkettenproblematik zögern, Lager abzubauen, können sie ausstehende Forderungen verkürzen, indem sie den Fakturaprozess und das Mahnwesen optimieren und Factoring einsetzen. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wiederum lassen sich durch Supply-Chain-Financing-Lösungen verlängern. Wenn Unternehmen das Working Capital Management optimieren, setzt das intern gebundene Liquidität frei und verbessert wichtige Bilanzkennzahlen wie die Eigenkapitalquote und den Verschuldungsgrad.

Heteronome Maßnahmen können Unternehmen nicht eigenständig beschließen und ohne Berücksichtigung externer Stakeholder umsetzen. Als heteronome Maßnahmen können Unternehmen das Barkapital erhöhen, ein Bankdarlehen aufnehmen, eine Anleihe oder ein Schuldscheindarlehen emittieren oder Mezzanine-Kapital begeben, etwa indem sie Genussscheine ausgeben.

In Krisenzeiten können jedoch der Zugang zum Kapitalmarkt temporär beschränkt und die Kreditfinanzierung durch eine restriktivere Kreditvergabe seitens der Banken erschwert sein.

Die Liquidity Backstop Facility

Ein Instrument, das zu Beginn der Pandemie stark nachgefragt war, ist die sogenannte Liquidity Backstop Facility. Darunter versteht man ein Darlehen, das ein Kreditnehmer erhält, wenn er seinen Finanzierungsbedarf nicht anderweitig decken kann. Damit hat eine Backstop Facility für ein Unternehmen den Charakter einer Versicherungspolice für den Fall, dass die Kapital- und Kreditmärkte nicht verfügbar sind. Die Laufzeit einer Backstop Facility erstreckt sich in der Regel auf ein Jahr und kann bis zu zweimal um jeweils sechs Monate verlängert werden. Der Kreditnehmer kann die Backstop Facility jederzeit in Anspruch nehmen. Sie beinhaltet in der Regel vorab festgelegte Rückzahlungsmechanismen und ist nicht an Nachhaltigkeitskomponenten gekoppelt.

Grundvoraussetzungen dafür sind eine vertrauensvolle Beziehung zur kreditgebenden Hausbank sowie ein Investmentgrade-Rating des Kreditnehmers. Während der Pandemie haben meist die bestehenden Hausbanken oder ein kleiner Kreis vorab definierter Kernbanken die Syndizierung durchgeführt. Aufgrund der derzeit instabilen politischen Lage ist künftig wieder verstärkt von einer Nutzung dieses Produktes auszugehen. «