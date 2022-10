Finanzierungstrategien im Lauf der Zeit

Im Laufe seiner Geschichte durchläuft ein Unternehmen verschiedene Phasen, in denen Finanzierungsbedarfe in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten. Bei Early-Stage-Finanzierungen werden Unternehmen unterstützt, die ihre Gewinnschwelle noch nicht erreicht haben. Insbesondere durch die Aufnahme der Geschäftstätigkeit und der Produktion samt anschließender Markteinführung der Produkte ergibt sich in der Gründungsphase ein entsprechender Kapitalbedarf. Neben der Familie, Freunden und Business Angels kommen institutionelle Kapitalgeber wie Kreditinstitute oder venture-Capital-Gesellschaften als Finanziers in Frage.



Regelmäßig lassen sich zinsgünstige Fördermittel in die Finanzierung einbinden. Hierzu stehen Liquiditäts- oder Eigenkapitalhilfeprogramme zur Verfügung, die die KfW, Förderbanken oder die Bürgschaftsbanken der Bundesländer anbieten, flankiert von diversen Zuschussprogrammen der Europäischen Union und des Bundes. Dreh- und Angelpunkt in der Begleitung der Gründungs- oder Übernahmefinanzierungen sind in der Regel die Hausbanken als Berater und Finanziers.

Neue Instrumente beim Wachstum

In der Wachstumsphase (Expansion Stage) benötigt das Unternehmen hingegen Kapital, um den Markt weiter zu durchdringen. Hat sich das Geschäftsmodell erfolgreich etabliert, besteht Kapitalbedarf, um das bisherige Produktions-/ Absatzprogramm zu erweitern oder auch, um zu expandieren. In der Regel kann das Unternehmen diese Schritte nur in Teilen durch den eigenen Cashflow finanzieren. Neben der klassischen Bankfinanzierung ergänzen Leasing, Factoring, moderne webbasierte Plattformlösungen und mehr die Klaviatur der Finanzierungsinstrumente.



Grundsätzlich gilt, je komplexer oder dynamischer sich das Geschäftsmodell entwickelt, desto höher werden auch die Anforderungen an eine adäquate Finanzierungsstruktur und den Finanzierungspartner. Spätestens bei anorganischem Wachstum oder hohen Sprunginvestitionen kann im weiteren Lebenszyklus eines Unternehmens eine strukturierte Finanzierung erforderlich werden. Kreditlinien, Fälligkeiten und Tilgungsstrukturen werden dabei an den Finanzierungsbedarf gemäß der Unternehmensplanung angepasst. In diesem Rahmen kann auch die Einbindung weiterer Banken als Konsortialpartner oder Mezzanine- Finanzierer erfolgen, Letztere, um das Eigenkapital zu stärken.

In der Reife- oder Übernahmephase, der sogenannten Late Stage, können sich Unternehmen über den Kapitalmarkt zum Beispiel durch Schuldscheine oder die vergabe von Anleihen Kapital beschaffen. Weitere Finanzierungsanlässe sind etwa die Vorbereitung eines Börsengangs oder Carve-outs von Unternehmensteilen. Ein weiterer Anlass ist die Übernahme durch das interne oder das externe Management oder des gesamten Unternehmens durch Investoren wie Private-Equity-Fonds.



Egal, in welcher Phase sich ein Unternehmen befindet, die Hausbank agiert als fester Anker und stabilisierendes Moment. Denn gerade Stabilität und ein partnerschaftlicher Umgang prägen die Geschäftsbeziehungen und bilden das Fundament für nachhaltiges Wachstum und Kontinuität. «