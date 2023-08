Aktuelle wirtschaftliche Rahmenbedingungen erschweren mittelständischen Unternehmen und Kommunen die Umsetzung weitreichender Investitionsentscheidungen. Faktoren wie stagnierendes Wachstum, Lieferengpässe, steigende Inflationsraten, Zinserhöhungen, Energiekrisen und protektionistische Tendenzen führen zu Unsicherheit bei Vorhersagen und zu begrenzter Planungssicherheit.

Trotz dieser Unwägbarkeiten erkennen immer mehr Unternehmen und Kommunen die Notwendigkeit, in ihre Zukunftsfähigkeit zu investieren und ihre Wettbewerbschancen durch eine nachhaltige Transformation zu verbessern – zumal der kommerzielle und gesellschaftliche Handlungsdruck zunehmend steigt angesichts der Klimakrise und ihrer Folgen, politischer Entscheidungen und regulatorischer Vorschriften.

Investitionen in die grüne Transformation

Für das Gelingen der grünen Transformation sind in Deutschland laut KfW Research gesamtwirtschaftliche Investitionen in Höhe von 5 Billionen Euro notwendig. Nur so lässt sich Klimaneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts erreichen.

Dabei startet die eigene grüne Transformation für jedes Unternehmen oder jede Kommune an einer anderen Stelle. Die Herausforderung ist, die jeweils individuell passenden Stellschrauben zu identifizieren, um beispielsweise den eigenen Geschäftsbetrieb nachhaltiger aufzustellen.

Gezielte Investitionen für Nachhaltigkeit

So kann es sinnvoll sein, den Fuhrpark auf E-Mobilität umzustellen und den benötigten Strom für die Ladeinfrastruktur direkt über eine eigene Photovoltaikanlage zu beziehen. Eine andere Option ist, das Produktions- oder Verwaltungsgebäude energieeffizient zu sanieren und in moderne Produktionsanlagen zu investieren, um dadurch Energiekosten zu sparen.

Auch im Bereich moderner IT-Infrastruktur stecken häufig ungenutzte Potentiale, um Prozesse effizienter und somit nachhaltiger zu machen. Anhand dieser Beispiele wird deutlich: Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf die drängenden Transformationsfragen von mittelständischen Unternehmen und Kommunen.

Die passende Finanzierung

Jeder Schritt in Richtung Veränderung erfordert eine individuelle Analyse und Beratung. Eine passende Finanzierung ist entscheidend, um die notwendigen Investitionen umzusetzen. Leasing bietet hierbei Vorteile, da es die Liquidität schonen und langfristige Verschuldungen reduzieren kann. Leasingnehmer erwerben Nutzungsrechte an nachhaltigen Fahrzeugen, Maschinen oder IT-Ausstattung und zahlen monatliche Raten, die auch Serviceleistungen wie Wartung und Reparatur beinhalten können.

Für umfangreichere Transformationsprojekte im Bereich Energieerzeugung und Stromnetze sind komplexere Lösungen mit längeren Laufzeiten erforderlich. Erfahrung und Know-how in der Strukturierung von Konsortialfinanzierungen für erneuerbare Energien sind hierbei von Bedeutung. Projektfinanzierungen auf Basis langfristiger Stromabnahmeverträge, wie Power Purchase Agreements (PPA), bieten ebenfalls großes Potential. Zudem ist die sorgfältige Beschaffung und Einbindung von geeigneten Förderprogrammen ebenfalls entscheidend.

Es ist wichtig, dass mittelständische Unternehmen und Kommunen ihre nachhaltige Transformation mutig angehen. Denn nachhaltige Veränderungen können neue Zukunftschancen schaffen. Und es wäre kurzsichtig, diese Chancen aufgrund aktueller Rahmenbedingungen nicht zu nutzen.