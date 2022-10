Inflationsresilienz: Das sollten CFOs jetzt tun

Die Börse belohnt Unternehmen, die Prei­se setzen können, und bestraft solche, die unter Zinserhöhungen und steigenden Kosten beson­ders leiden. Unternehmen, die sich in den nächs­ten drei Jahren im Wettbewerb behaupten möch­ten, müssen die Auswirkungen einer längeren Phase höherer Inflationsraten daher erfolgreich managen können.

Das Problem: Eine Vielzahl der Unterneh­men kennt ihr Inflations-Exposure nicht. Kaum ein Unternehmen hat investiert, um die Auswir­kungen einer Größe zu bestimmen, die in den vergangenen 15 Jahren zwischen 0 und 2 Prozent schwankte. Um ihr Unternehmen inflationsfest zu machen, müssen CFOs jetzt drei entscheidende Schritte gehen.

Drei wichtige Maßnahmen

Zunächst muss der CFO Daten erheben und fest­stellen, an welchen Stellen die Inflation das Unter­nehmen beeinflusst und ob diese Einflüsse positiv oder negativ sind. Die benötigten Daten verteilen sich über viele Fachabteilungen. Deshalb muss der CFO die Inflationssensitivität ermitteln, leiten und koordinieren.

Anders als etwa Rohstoffpreise wirken sich Inflationsrisiken auf unterschiedliche Abteilungen aus: Die Personalabteilung definiert die an das letzte Gehalt gekoppelte Pensionszu­sage, das Facility Management schließt gewerb­liche Mietverträge mit Inflationsindexierung ab, der Einkauf stimmt Preisgleitklauseln zu, und der Vertrieb lässt sich auch bei langfristigen Lieferver­trägen auf Festpreise ein, obwohl Arbeitskosten inflationsbedingt deutlich steigen können.

Im zweiten Schritt untersucht der CFO, ob sich die Inflation auf das Unternehmen quantita­tiv bedeutsam auswirkt und ob das Unternehmen in Summe eher ein Inflationsgewinner oder -ver­lierer ist. Dafür muss der CFO bewerten, welche Preissetzungsmacht das Unternehmen auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten hat. Kann das Unternehmen steigende Kosten aus inflationsin­dexierten Gründen an seine Kunden und Liefe­ranten weitergeben?

Im dritten Schritt entscheidet der CFO über Sicherungsmaßnahmen. Bedroht die Inflation die langfristige Profitabilität, kann er die Marge des Unternehmens schützen, etwa mit derivativen Fi­nanzinstrumenten. Erkennt er beispielsweise, dass bestehende Pensionszusagen ein signifikantes Infla­tionsrisiko enthalten, kann er mit der Anlagestrate­gie des Pensionsfonds gegensteuern. Unternehmen können etwa inflationsindexierte Staatsanleihen oder auch inflationsindexierte Privatplatzierungen von Bundesländern und gut bewerteten Infrastruk­turunternehmen kaufen, um die Inflationsrisiken der Versorgungszusagen durch inflationsgeschütz­te Assets zu kompensieren.

Resultieren die Inflationsrisiken vor allem aus langfristigen gewerblichen Mietverträgen oder aus langfristigen Stromlieferverträgen wie Power Purchase Agreements, die an die Inflations­rate indexiert sind, kann das Unternehmen durch Inflations-Swaps mit einer Geschäftsbank oder dem Kauf von Inflation Caps das Risiko begren­zen. Stammen die Inflationsrisiken aus Einkauf und Vertrieb, lässt sich eventuell schon mit einer Änderung der entsprechenden Einkaufspolitik gegensteuern. Unternehmen sollten grundsätzlich die ökonomischen Auswirkungen der Preisgleit­klauseln auf unterschiedliche Inflationsszenarien von der Finanzabteilung untersuchen lassen.

Wenn CFOs den Blindflug ihrer Unterneh­men in Bezug auf Inflationsrisiken beenden, erweisen sie den Aktionären einen wertvollen Dienst. Dieser wird sich in den nächsten Jahren in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung und in der Bilanz in Euro und Cent auszahlen.