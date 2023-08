Kommunikation mit ESG-Ratingagenturen

Die Nachfrage nach ESG-Informationen ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert – und das bei allen Marktteilnehmern. Das Interesse an einer externen Beurteilung der Nachhaltigkeit von Unternehmen ist insbesondere bei Investoren sprunghaft gestiegen. Unternehmen beschäftigen sich vor allem mit dem Thema, weil es die Investoren verlangen. Mit der Unternehmensgröße und der Bedeutung von Eigen- und Fremdkapitalinvestoren wächst das Interesse an den ESG-Ratings.

Viel Kritik an Erstellung der ESG-Ratings

Doch an der Erstellung von ESG-Ratings durch spezielle Agenturen gibt es viel Kritik. Die Bereitstellung von Daten ist von wesentlicher Bedeutung, kleinere Unternehmen sind aber oftmals nicht in der Lage, diese zur Verfügung zu stellen. Generell berücksichtigen Agenturen nicht-börsennotierte sowie kleine und mittlere Unternehmen oft nicht, sondern bevorzugen größere Konzerne und US-amerikanische Unternehmen. Methoden und Datenquellen der Agenturen sind wenig transparent.

Allein in Europa gibt es rund 60 ESG-Ratinganbieter. Wie in einem Oligopol dominieren einige wenige Anbieter den Markt. Die EU-Kommission hat die mangelnde Transparenz und die Interessenkonflikte bereits erkannt und im Juni 2023 einen Vorschlag zur stärkeren Regulierung von ESG-Ratinganbietern erarbeitet. Die Ratings sollen verlässlicher und vergleichbarer werden, und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) soll die Agenturen beaufsichtigen. Mit einer Genehmigung und Umsetzung wird Mitte 2024 gerechnet.

Strategien im Umgang mit ESG-Ratingagenturen

Sobald sich ein Unternehmen dem ESG-Rating-Thema stellt, erfolgt in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme. Es verschafft sich einen Überblick und erhebt sämtliche ESG-Ratings über das Unternehmen und seine Wettbewerber. Gegebenenfalls werden die wichtigsten Anbieter ausgewählt beziehungsweise eingegrenzt. Danach werden diese Ratings im Detail analysiert und versucht, die Methodik der einzelnen Anbieter zu verstehen. Und genau an dieser Stelle reift auf Unternehmensseite die Erkenntnis, dass es sich um einen Dschungel handelt.

Für die Unternehmen stellen sich nun einige Fragen. Dazu zählt, wie sie sich gegenüber den ESG-Ratingagenturen aufstellen. Sollen sie einen passiven Ansatz wählen, also ihre Daten zur Verfügung stellen und es dabei belassen? Oder sollen sie sich für einen aktiven Ansatz entscheiden und den Dialog suchen? Sind gegebenenfalls zusätzliche Informationen nötig, also mehr als die bereits veröffentlichten Daten? Kann ein Unternehmen überhaupt Einfluss auf das Rating nehmen? Und: Wie schnell reagiert die Agentur?

Enge Abstimmung mit dem Treasury ist essentiell

Organisatorisch wird der Kontakt zu den Agenturen häufig von Vertretern der Investor-Relations-Abteilung übernommen, ebenso wie der Dialog mit den Kredit-Ratingagenturen, die ESG-Kriterien bereits in ihr Kreditrating integrieren. Die Nähe zu den Investoren spricht ebenfalls dafür.

Wer auch immer den Dialog führt, es bedarf stets einer sehr engen Abstimmung mit dem Treasury. Denn das Interesse und der Informationsbedarf der Banken an ESG-Kriterien ist gestiegen und wird die Kapitalallokation der Banken zunehmend beeinflussen. Und auch für die Auswahl und Strukturierung von Finanzierungsinstrumenten sind ESG-Kriterien entscheidend.