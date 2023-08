Künstliche Intelligenz (KI) ist zu einem der bestimmenden Themen in der Informationstechnologie geworden. ChatGPT hat gezeigt, dass KI gelebte Realität ist. Mit weitreichenden Folgen, auch oder gerade für die zukünftige Rolle eines CFO. Wer von Anwendungen wie ChatGPT überrascht wurde, sollte den eigenen Trendradar hinterfragen.

KI als Standardwerkzeug in der Produktentwicklung

Denn auch die Finanzverantwortlichen müssen Künstliche Intelligenz bewerten. Schließlich sind die CFOs verantwortlich für die entscheidenden Weichenstellungen. Zwei Beispiele verdeutlichen, welche Schlüsselposition dem CFO zufällt: der Einsatz von KI als Werkzeug für zukünftige Wachstumsfelder sowie als Schutzschild gegen Cyberangriffe. Beide tragen entscheidend zur Zukunftsfähigkeit einer Organisation in der digitalen Ökonomie bei.

Künstliche Intelligenzen werden zu Standardwerkzeugen in einer modernen Produktentwicklung. Die Erforschung neuartiger Krebsmedikamente und -therapien auf mRNA-Basis wäre ohne solche Technologien nicht möglich. Auch in industriellen Szenarien rund um das Internet der Dinge, beim Anlagenschutz oder beim autonomen Fahren werden KI-Anwendungen immer häufiger zum differenzierenden Wettbewerbsmerkmal.

Auf dem Gebiet der Produktivitäts- und Effizienzsteigerung entfachen Werkzeuge mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz bereits eine ungeheure Dynamik. Eine intelligente Bestandsplanung, die Automatisierung finanzrelevanter Prozesse, verbesserte Prognosewerkzeuge, die Vermeidung von Verschwendung – die Liste wird täglich länger. CFOs sind die Köpfe hinter diesen strategischen Investments. Ihre Aufgabe ist es, die Entwicklung voranzutreiben, Zukunftsfelder zu identifizieren und die Investitionsstrategie darauf abzustimmen.

KI als Schutzschild gegen Cyberabgriffe

Auch in der Cybersecurity ist voller Einsatz gefragt. Die Angriffstaktiken der Hacker werden immer ausgefeilter. Dabei nutzen diese auch KI. Sogenannte Deep Fakes sind mehr als ein soziokulturelles Phänomen in sozialen Medien. Wenn der vermeintliche CEO nach sensiblen Geschäftsdaten fragt, fallen selbst bei kritischen Kollegen die letzten Hürden und es öffnen sich die Tresore.

Zum Glück werden auch die Werkzeuge für eine wirksame Defensive immer intelligenter. Umso wichtiger ist es, dass CFOs die finanziellen Mittel für geeignete Sicherheitsmaßnahmen bereitstellen. Auch mit Blick auf die Umsetzung des Europäischen Cyber Resilience Act ist ein effektives Cyber-Risikomanagement-Programm erforderlich, um Cyberrisiken zu identifizieren, zu bewerten und zu managen.

Dramatisch verändertes Rollenprofil des CFOs

Fest steht: Die Spielregeln der digitalen Ökonomie verändern das Rollenprofil des CFO dramatisch. Der Einsatz von KI wird nach allem, was wir heute wissen, zum Lackmustest für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. CFOs müssen in diesem Zusammenhang die betriebswirtschaftlichen Perspektiven mit den IT-Sicherheitsbedürfnissen des Unternehmens in Einklang bringen. Sie müssen sich mit dem technischen Entwicklungsstand auseinandersetzen und ihn aktiv in die Planung einbeziehen.

Sind die CFOs von morgen also alle zugleich auch CIOs? Vielleicht. In jedem Fall müssen sie in der Lage sein, wie gute Surfer die Welle zu reiten. Denn dass die Welle der technologischen Entwicklung bricht, ist nicht abzusehen. Höchste Zeit also, sich darauf einzustellen.