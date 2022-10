Märkte in Zeiten des Krieges

Nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine gab es im Jahr 2022 für den US-Dollar nur eine Richtung: aufwärts. Das gilt vor allem im Vergleich zu Haupthandelswährungen wie dem Euro. Ähnlich verhielt sich auch der Schweizer Franken. Der Grund: Alle wichtigen Rohstoffe werden in US-Dollar gehandelt. Deshalb ist häufig die erste Reaktion der Marktteilnehmer, sich schnellstmöglich mit US-Dollar einzudecken. Alternativ oder zusätzlich erwerben sie die Währung eines neutralen Staates. Das ist eine typische Bewegung in Krisenzeiten, die auch als Suche nach einem Safe Haven (sicheren Hafen) bezeichnet wird.



Nachdem die Europäische Union Sanktionen gegen Russland angedroht hatte, haben sich die Marktteilnehmer mit Rohstoffen eingedeckt, die Russland üblicherweise liefert. Die Preise für sämtliche Industriemetalle, Erdölprodukte und Agrarprodukte schnellten über Nacht auf historische Höchststände. Das befeuerte wiederum die bereits gestiegene Inflation – in Deutschland, in Europa und darüber hinaus. Die Folge ist ein massiver Anstieg der Zinsen. Das gilt sowohl für die Leitzinsen als auch für die langfristigen Zinsen. Der Anstieg Letzterer wurde weltweit dadurch verstärkt, dass institutionelle Investoren sich massiv von Staatsanleihen getrennt haben. Dieses Phänomen zieht sich von Russland über ganz Europa bis nach Nord- und Südamerika.

Rohstoffkurse auf Höchststand

Rohstoffe und Zinsen erreichen dramatische Höchststände. Dabei fällt jedoch auf, dass der Russische Rubel eine exorbitante Kurserholung vollzogen hat. Der Kurs des US-Dollar zum Russischen Rubel hatte sich im Frühjahr 2022 geradezu verdoppelt, 1 Dollar wurde in der Spitze bei 150 Russischen Rubel gehandelt. Nur wenige Monate zuvor, Ende 2021, hatte 1 Dollar nur etwa 75 Rubel gekostet.

Wenn man sich ansieht, wie im gleichen Zeitraum beispielsweise 1 Bitcoin-Einheit von 67.000 US-Dollar auf ein Niveau von etwa 17.800 US-Dollar gefallen ist, könnte das natürlich eine Duplizität der Ereignisse sein.



Ende August 2022, der Krieg dauerte mehr als sechs Monate an, zeigte sich eine Entspannung auf den Rohstoffmärkten. Zwar war das Vorkriegsniveau noch lange nicht wieder erreicht, aber die Marktteilnehmer haben offensichtlich den Krisenmodus wieder verlassen. Es waren der Ölpreis (Brent und WTI) wieder nachhaltig unter die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel und der Kupferpreis von knapp 11.000 US-Dollar auf 8.000 US-Dollar pro Tonne gefallen. Selbst die Feinunze Gold, die zeitweise sogar mit mehr als 2.000 US-Dollar gehandelt wurde, hatte das Vorkriegsniveau unterschritten. Die Ölprodukte hingegen sind im Preis weiter massiv gestiegen und zeigen deutlich, dass ein Verzicht oder Embargo auf fossile Brennstoffe eine extreme Verschiebung von Angebot und Nachfrage nach sich zieht. Der Preis für die Megawattstunde Gas hat sich beispielsweise von 75 Euro im Jahr 2021 auf 325 Euro im Jahr 2022 verteuert.



Lediglich die Zins- und Währungsmärkte scheinen ein Eigenleben zu führen. Die Notenbanken hecheln der Inflation hinterher und schieben das Zinsniveau am kurzen Ende der Zinskurve an. Dies geschieht weltweit. Nur die Türkei favorisiert ein anderes Modell.



Eine Rückkehr zu den Vorkriegspreisen erscheint wenig wahrscheinlich. Es ist vielmehr zu erwarten, dass selbst ein Kriegsende kurzfristig nicht zu einer Beruhigung der Märkte führen wird, da mit Russland einer der wichtigsten Rohstofflieferanten nicht so schnell an die Märkte zurückkehren wird oder darf. «