Mischportfolios: zurück in die Balance

Der Ukraine-Krieg hat die hohe Inflation weiter steigen lassen. Dieses Umfeld stellt Investoren von Aktien-Renten-Portfolios vor große Herausforderungen. Im ersten Halbjahr 2022 traf es sowohl Aktien- wie auch Rentenmärkte. Ein fiktives Portfolio aus 20 Prozent Aktien (Dax) und 80 Prozent deutschen Staatsanleihen verlor 9,8 Prozent. Die Korrelation zwischen Aktien und Renten war sehr hoch, es gab also kaum noch Diversifikation.

Neue Normalität

Die Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 ist außergewöhnlich. Aber wir sehen in ihr Muster, die in den nächsten Jahren eine neue Normalität darstellen werden. Darin wird die Inflation eine zentrale Rolle spielen. Mit der Pandemie hat sich ein neues Inflationsregime herausgebildet, die Folgen des Kriegs beschleunigen den Übergang. Wir erwarten strukturell Teuerungsraten von im Mittel etwas über der 2-Prozent-Marke und halten ein kurzzeitiges Überschießen der Inflation für wahrscheinlicher als ein Unterschießen.



Dies hat Implikationen für Assetklassen und gemischte Portfolios. Unsere historischen Analysen zeigen, dass sich sowohl Ertrag und Risiko als auch die Korrelation der Assetklassen zu Ungunsten des Portfolios verändern. Beim Übergang in das neue Inflationsregime erleiden Anleihen Kursverluste durch die steigende Inflation und Zinserhöhungen der Notenbanken. Erst später federn höhere Kupons zunehmend gegen Kursverluste ab.



Die Anlageklasse Aktien zeigt historisch die beste Wertentwicklung bei Inflationsraten zwischen 1 Prozent und 3 Prozent. Allerdings: Wenn die Teuerung über diese Bandbreite hinaus steigt, üben die Zinserhöhungen über die Bewertungsseite Druck auf die Aktien aus. Folglich ist die Wertentwicklung von Aktien bei hoher Inflation weniger positiv. Auch das Risiko steigt im gemischten Portfolio historisch mit einer höheren Inflation. Grund ist eine höhere Volatilität der Anlageklassen. Zudem verändern sich die Wechselbeziehungen zwischen Aktien und Renten. Die Korrelation von Aktien- und Rentenkursen nimmt bei höherer Inflation zu, und die Diversifikationseffekte im Portfolio nehmen ab.



Somit weisen gemischte Portfolios in einem Umfeld von höherer Inflation ein weniger günstiges Ertrags-Risiko-Profil auf. Der Ertrag fällt niedriger aus, gleichzeitig nimmt die Volatilität zu. Wir erwarten für die nächsten Jahre ein Kapitalmarktumfeld, in dem die Diversifikation von gemischten Portfolios abnimmt und geringere Erträge realistisch sind. Um das Portfolio besser einzustellen, sollten Investoren weitere Assetklassen in Betracht ziehen. Rohstoffe bieten sich an: Bei steigender Inflation fällt gewöhnlich die Korrelation von Aktien und Rohstoffen. Daher können Rohstoffe helfen, den Diversifikationsverlust bei Aktien und Renten bis zu einem gewissen Grad abzufedern.



Auch innerhalb der einzelnen Anlageklassen ist es möglich, das Portfolio auf das neue Inflationsregime auszurichten. Es empfiehlt sich, einen Teil des Aktien-Investments in Infrastrukturaktien zu allokieren. Sie partizipieren am grünen und digitalen Strukturwandel, bieten Inflationsschutz, sind liquide und transparent. Auch eine stärkere Ausrichtung der Aktienanlage auf Value-Titel hat sich bereits als vorteilhaft erwiesen. Im Rentenbereich ist es sinnvoll, einen Teil der klassischen Staatsanleihen durch inflationsindexierte Anleihen zu ersetzen. Diese inflationsindexierten Anleihen bieten vor allem Schutz vor dem Überschießen der Inflation, das wir in Zukunft häufiger erwarten. «