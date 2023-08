Die Umstellung auf erneuerbare Energien und die damit verbundenen Herausforderungen sind zu einem zentralen Anliegen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen geworden. Energieversorgung, -verfügbarkeit, -effizienz und -kosten sowie der Klimawandel und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes sind drängende Themen, die sich auf die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt auswirken. Es mag zwar unrealistisch sein, all diese Herausforderungen auf einmal zu lösen, dennoch gibt es ein innovatives Geschäftsmodell, das einen Beitrag dazu leisten kann: Energy as a Service (EaaS).

Ein Unternehmen, das dieses Modell bereits umsetzt, ist Stoba Präzisionstechnik. Das Unternehmen steht vor der Herausforderung, seine Produktion CO2-neutral zu gestalten. Mit einem Stromverbrauch von bis zu 7.000 Kilowatt pro Stunde in Spitzenzeiten ist dies keine einfache Aufgabe. Gleichzeitig ergibt sich aus dem hohen Energiebedarf die Verantwortung, umweltfreundlichere Wege der Energieerzeugung zu nutzen. Das Ziel lautet: Flexibilisierung der Energiesysteme. Lastmanagement, regelbare Erzeuger und Energiespeicher sind Möglichkeiten, um eine sichere und umweltfreundliche Energieversorgung zu gewährleisten.

As-a-Service-Geschäftsmodell senkt Kosten

In einem As-a-Service-Geschäftsmodell wird das Unternehmen bei diesem Projekt vom Finanzierungsarm eines großen Technologiekonzerns begleitet. Dieser kümmert sich um das Investitionsmodell und bietet den Kunden eine Managed-Services-Vereinbarung an. Durch „Energy as a Service“ können Unternehmen nicht nur Kosten senken, sondern auch CO2-Emissionen reduzieren. Dieses Modell ermöglicht den Zugang zu erneuerbarer Energie, ohne dass Unternehmen ihr eigenes Kapital investieren müssen, wovon in diesem Beispiel auch das Nachhaltigkeitsprojekt des Kunden profitiert.

Das Projekt besteht aus zwei Hauptkomponenten. Zunächst wird an einer flexibleren Stromversorgung gearbeitet. Hierbei wird der Zugriff auf Energieressourcen verändert, indem die firmeneigenen Gaskraftwerke nur noch gezielt angesteuert werden, wenn ein erhöhter Energiebedarf besteht. Dieser Prozess, auch als „Peak Shaving“ bekannt, hat bereits zu einer Reduzierung des Verbrauchs um etwa 50 Prozent geführt. Ein neues Steuerungssystem und ein neuer Batteriespeicher helfen dabei, Verbrauchsspitzen auszugleichen.

Der zweite Teil des Projekts konzentriert sich auf die Umstellung auf eine nachhaltige Energieerzeugung. Dazu werden Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 1,5 Megawatt auf dem Firmengelände installiert, die nicht nur Energie für die Produktion, sondern auch für eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge erzeugen werden.

Kooperation bietet Vorteile

Die erfolgreiche Umsetzung des Projekts zeigt, dass flexible Energiesysteme als Service ein innovatives Modell für eine nachhaltige Finanzierung darstellen. Durch die Kooperation zwischen Unternehmen und Finanzierungspartnern können die Herausforderungen in der Energieversorgung bewältigt sowie ökologische und ökonomische Vorteile erzielt werden. „Energy as a Service“ bietet Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen die Möglichkeit, ihre Energieversorgung zu optimieren und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer nachhaltigen Energiezukunft zu leisten.