Nachhaltige Finanzierung kann Resilienz steigern

Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2015 in der „Agenda 2030“ 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) festgelegt. Darin definieren sie 169 Ziel[1]vorgaben (Targets) und über 250 Indikatoren, um alle Formen der Nachhaltigkeit zu messen. Hinzu kommen die Klimaziele der Pariser Klimakonferenz 2015.

„Positive Impact“ als Steuerelement

Viele Unternehmen haben bereits Ziele in ihre (Nachhaltigkeits-)Strategien aufgenommen, die sich an denen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals = SDGs) und an den Pariser Klimazielen orientieren, andere setzen dies aktuell um. Dabei legen die Unternehmen offen, welche positiven Wirkungen (positive Impact) von ihren Aktivitäten – beispielsweise bei der Produktion von Gütern oder Dienstleistungen, aber auch bei allen Handlungen als Arbeitgeber, Bauherr oder Investor – ausgehen und auf welche Ziele sie einzahlen. So trägt ein Unternehmen, das Arbeitsplätze mit angemessener Ausstattung und Bezahlung schafft, zum achten Ziel (SDG 8 – Menschen[1]würdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) bei.

Nachrichten wie „Unternehmen XY will CO2-Emissionen bis Ende des Jahrzehnts um mehr als 50 Prozent verringern“ zeigen, dass nachhaltige Ziele verfolgt werden und inzwischen der Unternehmenssteuerung dienen. Vielfach gehören materielle Nachhaltigkeitskennzahlen bereits zum Reporting. Dazu zählt etwa, wie Unternehmen ihre CO2-Emissionen senken, wie sie ihre Energieeffizienz erhöhen, die Frauenquote stärken oder wie sie die Unfallquote verringern.

Diese Unternehmensziele können auch in der Finanzierungsstrategie verankert werden, indem Banken Kredite anbieten, die auf die nachhaltigen Ziele abgestimmt sind. So gibt es Finanzierungen, die die positiven Effekte der konkreten Investition abbilden. Zum einen in Umwelt- und Klima[1]schutz-/ Klimawandelmaßnahmen: Green Loans (grüne Kredite) und Transition Loans (Kredite, die besonders auf CO2-Maßnahmen in noch nicht transformierten Sektoren abstellen). Diese Maß[1]nahmen reichen von Umweltmaßnahmen wie dem Sparen von Wasser bis hin zu Klimaschutzmaßnahmen wie dem Erzeugen erneuerbarer Energien. Zum anderen für konkrete Projekte in der sozialen Infrastruktur: Social Loans, beispielsweise für Krankenhäuser oder Schulen.

An Nachhaltigkeitsziele geknüpfte Kredite (Sustainability- bzw. ESG-linked Loans) sind Unternehmensfinanzierungen, die die nachhaltige Performance des Unternehmens als Ganzes im Blick haben. Hierbei werden die Kreditkonditionen direkt an das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele gekoppelt, die das Unternehmen innerhalb einer festgesetzten Zeit zu erreichen hat. So findet über die Kreditvergabe eine logische Rückkopplung an die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens statt. Der Anreiz, diese Ziele zu erreichen, verstärkt sich drastisch, die Nichterreichung wird sanktioniert.

Wenn qualifizierte Dritte (Second Party Opinion Provider) die Wege zur Zielerreichung bereits im Vorfeld prüfen und klären, inwiefern diese erreichbar sind, bietet das den Unternehmen einen unschätzbaren Vorteil. Die Verifizierung er[1]höht signifikant die Transparenz und Glaubwürdigkeit gegenüber Banken und Öffentlichkeit. Nachhaltige Produktsegmente können somit helfen, mehrdimensionale Unternehmensziele in Einklang zu bringen. Sie reduzieren die Komplexität, weil sie transparenter machen, ob und wie ein Unternehmen seine Ziele erreicht. Sie erhöhen zudem die Glaubwürdigkeit und stärken so die Resilienz der Unternehmen insgesamt.