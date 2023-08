Neue aufsichtsrechtliche Vorgaben für Banken

Vor nicht allzu langer Zeit wurden ESG-Themen bei vielen Unternehmen eher als „Nice-to-have“ abgetan. Dies hat sich grundlegend geändert. Vor dem Hintergrund erheblich verschärfter Gesetze, eines geänderten Bewusstseins in der Bevölkerung, eines stärkeren Drängens von Mitbewerbern, Investoren und Regulatoren sowie der Notwendigkeit zum Erhalt der eigenen Konkurrenzfähigkeit steht ESG heute im Fokus aller Banken und Unternehmen.

Nicht zuletzt wirken sich aufsichtsrechtliche ESG-Vorgaben erheblich auf die Unternehmensfinanzierung aus. Darüber hinaus verteuern stark gestiegene Zinsen die Fremdfinanzierung zusätzlich. Das EU-weite Ziel, Finanzströme in eine nachhaltige Transition der Wirtschaft umzuleiten, schlägt sich deutlich in den aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Banken nieder.

Schon 2019 forderte die Bafin in einem Merkblatt, dass sich ESG-Faktoren in der Risikostrategie eines Instituts widerspiegeln müssen. Die weit überwiegende Zahl der Institute integriert ESG-Risiken in bestehende Prozesse zur Kreditvergabe, zur Risikosteuerung und zum -controlling. Dementsprechend ist das Thema Nachhaltigkeit ein zentrales Kriterium bei jeder Finanzierung.

Erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung

Zunehmend finanzieren Banken Unternehmen nur noch, wenn diese eine Nachhaltigkeitsstrategie vorweisen können – oder sie tun dies zu unattraktiven Konditionen, falls eine solche Strategie fehlt. Diese Konditionen sind dabei nicht bloßer Ausdruck von Gewinnstreben, sondern unmittelbares Abbild der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Identifizierte Risikotreiber wie zum Beispiel physische Risiken durch Extremwetterereignisse oder eine mögliche Destabilisierung der Lieferkette müssen gemäß den aufsichtsrechtlichen Anforderungen bei der Bewertung in den jeweiligen Risikoarten berücksichtigt und gemanagt werden.

Zudem sehen die Banken die Vergabe von ESG-linked Loans, deren Konditionen an das Erreichen bestimmter KPIs, wie etwa der CO2-Ausstoß oder die Recyclingrate eines Unternehmens, geknüpft werden, bereits standardmäßig vor. In Kombination mit dem sprunghaft gestiegenen Interbankenzins führen die ESG-Anforderungen oder je nach Vertragspartner auf Bankenseite „Strafzuschläge“ zu stark steigenden Kosten bei der Fremdkapitalfinanzierung und Druck auf die Treasurer in den Unternehmen.

Die neue Rolle des Cash Managements

Dadurch zeichnen sich mittlerweile neue Tendenzen ab. Das Cash Management hat wieder stark an Bedeutung gewonnen und Unternehmen mit entsprechender Größe wenden sich verstärkt der konzerninternen Finanzierung zu. Um dabei nicht in den Anwendungsbereich des Aufsichtsrechts zu fallen, müssen im Vorfeld Herausforderungen gemeistert werden, wie etwa die präzise Inanspruchnahme der Konzernbereichsausnahmen des Bank- oder Finanzmarktaufsichtsrechts oder die Deckung des Liquiditätsbedarfs über (teilweise erlaubnisfreie) Factoringmodelle.

Um dies ohne Verstoß gegen die aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu betreiben, sollte rechtssicher feststehen, wie die Konzernbereichsausnahmen im konkreten Fall genutzt werden können beziehungsweise auch wer daran teilnehmen soll und welche Anforderungen bestehen oder wie Factoring so betrieben werden kann, dass aufsichtsbehördliche Grenzen nicht verletzt werden.

Die Transformation der Unternehmen

Unternehmen sollten sich auch selbst mit den Vorgaben an die Banken auseinandersetzen, um die eigene Transformation so zu gestalten, dass sich die ergriffenen Maßnahmen im Rahmen der Finanzierungskonditionen der Banken auch direkt niederschlagen können.