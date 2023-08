Südkorea bietet Finanzinstituten und Unternehmen Zugang zu Kapital durch besicherte Finanzierungslösungen mit einem gut entwickelten Verbriefungsmarkt. Nach der Asienkrise führte Südkorea 1998 das Gesetz für Asset Backed Securities (ABS) ein. Damit etablierte das Land Verbriefungen als Instrument, das Umstrukturierungen und den Verkauf notleidender Aktiva erleichtert. Dies wurde erweitert, um die Verbriefung von Hypotheken- und Studentendarlehen durch die Korea Housing Financing Corporation (KHFC) zu fördern und die Verbriefung von Kreditkartenforderungen, Autokrediten und Leasingforderungen sowie anderen Anlageklassen zu unterstützen.

Im Jahr 2022 haben Originatoren umgerechnet etwa 35 Milliarden US-Dollar durch Verbriefungen nach dem ABS-Gesetz aufgenommen. Fast 160 ABS-Emissionen wurden 2022 nach dem ABS-Gesetz registriert. Es gibt auch Verbriefungen außerhalb des ABS-Gesetzes. Internationale Akteure beteiligen sich jedoch meist im Rahmen der registrierten ABS-Transaktionen, um von den weniger strengen Anforderungen zu profitieren.

RMBS sind die Platzhirsche

Durch mehrere Anlageklassen wie Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), Kreditkarten-, Auto- und Verbriefungen von Non-Performing Loans (NLP) ist der südkoreanische ABS-Markt diversifiziert. RMBS, die von der staatlichen KHFC emittiert werden, stellen historisch die größte Anlageklasse. Sie verzeichneten im Jahr 2022 einen Marktanteil von fast 40 Prozent. Daneben sind Kreditkarten- und Auto-ABS stark gewachsen. 2022 machten sie 15 beziehungsweise 11 Prozent aller ABS-Emissionen aus.

Grenzüberschreitende Strukturen ermöglichen es internationalen Anlegern, in südkoreanische Auto- oder Kreditkarten-Verbriefungstransaktionen durch offshore emittierte ABS in US-Dollar oder anderen Hartwährungen zu investieren. So haben 12 Originatoren 17 nach dem ABS-Gesetz registrierte Auto-ABS-Transaktionen im Volumen von umgerechnet 3,7 Milliarden US-Dollar emittiert. Fast die Hälfte davon waren private ABS-Transaktionen, an denen sich Offshore-Anleger beteiligten.

Neu: Auto-und ESG-Verbriefungen

Zu den jüngsten Entwicklungen zählt eine neue Anlageklasse bei Auto-ABS. Bisher wurden diese auf Basis von Autokredit- und Leasingforderungen ohne Restwert organisiert. Inzwischen ist Südkorea zu einem wichtigen Markt für alle großen globalen Autohersteller geworden – 2022 wurden fast 25 Prozent aller Autos importiert. Das hat auch den Autofinanzierungsmarkt verändert: Finanzierungslösungen für Autokredite und Leasingforderungen mit Restwert, vor allem bei teuren Premium- und Luxusfahrzeugen, werden stärker nachgefragt. Den Durchbruch brachte eine Transaktion, die im Wesentlichen Forderungen mit Restwerten verbrieft, ohne dass der Investor dem Restwertrisiko ausgesetzt ist.

Auch ESG-Verbriefungstransaktionen sind neu. Unabhängig von Größe und Branche übernehmen viele Unternehmen in Südkorea globale Nachhaltigkeitsstandards und -verfahren. Zudem sind viele südkoreanische Firmen Innovatoren grüner Technologien. Entsprechend können sich Emittenten durch ESG-zertifizierte Verbriefungstransaktionen auf lokalen und globalen Finanzmärkten Kapital beschaffen. Zuletzt haben mehrere große Kreditkarten-ABS-Originatoren soziale ABS emittiert, deren Erlöse für bestimmte soziale Zwecke verwendet werden.