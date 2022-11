Nordic Bonds – Fremdkapital für verschiedene Finanzierungssituationen

Mark Hoffmann Portfoliomanager,

Robus Capital Management Limited



Mark Hoffmann ist seit 2011 bei Robus Capital Management in London als Porffoliomanager tätig. Vor seiner Tätigkeit bei Robus Capital Management war Hoffmann in ähnlichen Positionen bei den internationalen auf Fremdkapital fokussierten Fonds GoldenTree Asset Management und Avenue Capital in London und New York tätig. Seine Karriere begann Hoffmann vor mehr als 20 Jahren in den Bereichen Leveraged Finance und Strukturierte Finanzierungen bei der Unicredit in München und London.Robus Capital Management verwaltet mehr als 1 Mrd. Euro an Vermögen und investiert in mittelständische Unternehmen in DACH, Nordeuropa und Benelux mit einem Fokus auf Fremdkapitalinstrumente wie Anleihen, syndizierte Darlehen, Direct Lending, Schuldscheine und Wandelanleihen. In den letzten zehn Jahren haben von Robus Capital Management verwaltete Fonds mehr als 200 verschiedenen Unternehmen Kapital zur Verfügung gestellt.