Ohne Dateneinblick entsteht kein Wandel

Wie steuere ich erfolgreich mein Unternehmen in einem sich schnell wandelnden Markt? Wichtige Stichworte sind heute Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit. Um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können, ist unter anderem die Art und Weise entscheidend, wie in der Finanzabteilung mit Daten gearbeitet wird. Eine wichtige Voraussetzung für Anpassungsfähigkeit ist, wie alle relevanten Daten über Geschäftsprozesse erfasst, in den richtigen Kontext zueinander gesetzt und Transaktionen besser analysiert werden. Um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und Entscheidungen stärker faktenbasiert zu treffen, benötigt das Backoffice aber tagesaktuelle Daten und Transparenz auf finanzielle sowie betriebliche Informationen in Echtzeit.

Inkonsistente Daten

Die Realität sieht in vielen Fällen jedoch anders aus: In zahlreichen Finanzabteilungen liegen Daten immer noch in unterschiedlichen Systemen und werden aus nebeneinander existierenden Excel-Tabellen unter großem Zeitaufwand manuell zusammengeführt. Das Ergebnis: Verantwortliche arbeiten oft mit inkonsistenten Daten, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Informationen sowie die Planung stark beeinträchtigt.

Damit die Finanzabteilung Entscheidungen als strategischer Partner der Geschäftsführung besser unterstützen kann, muss sie sich im Unternehmen stärker vernetzen, um die wichtigen Informationen an einem Ort zusammenzubringen , und Daten umfassen, die nicht nur aus dem Finanzbereich, sondern auch aus den anderen Abteilungen wie dem Personalwesen oder dem Vertrieb kommen. Durch den Einsatz digitaler Technologien können repetitive Aufgaben automatisiert und manuelle Prozesse weiter reduziert werden. Und Automatisierung führt zu mehr Geschwindigkeit und Agilität.

»Je mehr Daten verfügbar sind, desto schwieriger wird es, Muster oder Trends zu erkennen.«

Wie die Effizienz durch eine Neugestaltung der Prozesse einer Finanzabteilung gesteigert werden kann, zeigt das Beispiel der Wipro-Tochter Designit, einer Agentur für strategisches Design mit über 550 Mitarbeitern an 17 Standorten weltweit. Früher waren die oft unvollständigen Daten, die Vielzahl der manuellen Prozesse und eine stark analoge Arbeitsweise für das Finanzteam eine große Herausforderung. Durch die Entscheidung, ein Cloud-basiertes einheitliches Finanz- und HR-System einzusetzen, konnten rund 70 Prozent der manuellen Prozesse automatisiert werden. So können die Controller der Geschäftsführung nun jederzeit die aktuellen Daten liefern. Der Weg in die Cloud bringt für die Finanzabteilung zahlreiche Vorteile: Die Lösungen sind vorkonfiguriert, brauchen keine eigene Infrastruktur im Rechenzentrum und lassen sich von der Fachabteilung relativ einfach betreuen und pflegen.

Die Cloud liefert die nötige Rechenpower für Lösungen, die zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz arbeiten, und liefern wertvolle Unterstützung, um den Überblick in der Datenflut zu behalten. Denn je mehr Daten verfügbar sind, desto schwieriger wird es für den Einzelnen, Muster oder Trends zu erkennen. Mit Hilfe von Machine Learning (ML) lässt sich dagegen die Auswertung der Daten automatisieren. Anhand datengestützter Analysen und Prognosen können so Ergebnisse besser vorhergesehen und Risiken abgewogen werden. «