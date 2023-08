Unternehmerische Wachstumsfinanzierungen sind für den deutschen Mittelstand von zentraler und strategischer Bedeutung. Insbesondere im aktuellen Marktumfeld nimmt die passende Finanzierung von Wachstums- und Innovationsvorhaben eine zentrale Rolle für den Erfolg von Unternehmen ein. Die Beschaffung von Fremdkapital und Fördermitteln gilt dabei als komplexe und zeitaufwendige Aufgabe, die wertvolle Ressourcen in den Finanzabteilungen bindet.

Im Zuge der vierten industriellen Revolution führt derzeit unter anderem die Digitalisierung von Prozessen zu tiefgreifenden Veränderungen in den Finanzabteilungen. Unter dem Begriff Corporate Finance 4.0 eröffnen sich hierbei auch neue Möglichkeiten zur Unternehmensfinanzierung. Beispielsweise erhalten Unternehmen Zugang zu Plattformen, die es ihnen ermöglichen, Finanzierungen und Fördermittel ressourcenschonend, schnell und digital zu erschließen. Die Plattformen fungieren als Intermediär zwischen Unternehmen und Finanziers und revolutionieren die Art und Weise, wie Kapital beschafft werden kann.

Plattformeffekt bringt Vorteile

Dank des Plattformeffekts entfallen die Erstellung von umfangreichen Unterlagen, langwierige Finanzierungsgespräche mit mehreren Banken und die Koordination des gesamten Prozesses. Zudem nehmen Fördermittel eine wesentliche Rolle bei der Unternehmensfinanzierung ein. Förderinstitute bieten eine Vielzahl von Programmen und Subventionen an. So werden Finanzierungslücken geschlossen und förderfähige Vorhaben unterstützt. Für Finanzentscheider ist es daher von großer Bedeutung, über aktuelle Fördermöglichkeiten informiert zu sein und diese gezielt in die Finanzierungsstrategie einzubinden.

Von den Vorteilen, die Corporate Finance 4.0 bietet, konnte sich auch die Kömpf Unternehmensgruppe aus Calw überzeugen. Das inhabergeführte Familienunternehmen vereint zwei Bauzentren nebst Containerdienst und Recyclingsparte unter einem Dach und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro. Daneben gibt es mit Kömpf 24 seit 2012 einen stark wachsenden Online-Shop.

Bankenunabhängige Antragstellung

Für das weitere Wachstum investiert Kömpf in ein Dienstleistungszentrum, das bis zu 250 Arbeitsplätze in einem Bürogebäude mit Logistikhalle schafft. Der Mittelständler entschied sich dafür, die Finanzierung und die Fördermittel für das Vorhaben über eine Plattform zu erschließen. Dadurch sicherte er sich eine vollumfängliche Begleitung von der Planungsphase bis zur Umsetzung. Durch die bankenunabhängige Antragstellung konnten bereits deutlich vor Beginn des Vorhabens substantielle Barzuschüsse für das Gebäude gesichert werden, womit Kömpf dem frühzeitigen Stopp des entsprechenden Förderprogramms zuvorkommen konnte.

In der nachgelagerten Finanzierungsausschreibung wurde eine Vielzahl von Banken berücksichtigt, wobei auch die Hausbank von Kömpf einbezogen wurde. Dank der strukturierten Aufbereitung der Finanzierungsangebote konnte sich Kömpf einen transparenten Marktüberblick verschaffen und signifikante Vorteile bei der Kondition und der Finanzierungsstruktur sichern. Abgerundet wurde der Prozess durch die Einbindung von ergänzenden Fördermitteln zur Zinssicherung, die der Unternehmensgruppe Sicherheit im Umfeld steigender Zinsen bieten.