Reisekosten mit KI optimieren

Die digitale Transformation steht weiterhin ganz oben auf der CFO-Agenda. 94 Prozent der Befragten der Gartner-Studie „CFO Perspective on the 2022 CEO Survey“ berichten von der Notwendigkeit, das Tempo der durch die Pandemie beschleunigten Transformation beizubehalten beziehungsweise zu erhöhen. In einer zunehmend hybriden Arbeitswelt steht vor allem Technologie im Mittelpunkt, um die Mitarbeitererfahrung, Zusammenarbeit und Unternehmenskultur zu verbessern. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren haben sich die Prioritäten deutlich verändert: Neben Unternehmenswachstum und Kostenoptimierung haben das effiziente Management des Sozialkapitals und das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung gewonnen. Digitale Lösungen ebnen dafür den Weg.

Druck wächst

Steigende Energiepreise und der zunehmende Klimawandel erhöhen den Druck auf Unternehmen, nachhaltig zu handeln – auch im Geschäftsreisebereich. Dies ist laut einer Horváth-Studie auch im Finance-Bereich spürbar. Wer sich einer nachhaltigen Unternehmensführung verschließt, riskiert langfristig den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Stakeholder setzen ESG-konformes Handeln voraus.

Nachhaltigkeit war schon immer ein Thema bei Geschäftsreiseinvestitionen und ist seit der Pandemie noch mehr in den Vordergrund gerückt. Laut dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Global Business Travel Association haben 76 Prozent der Reiseeinkäufer bereits Nachhaltigkeitsziele in ihre Reiserichtlinien aufgenommen oder planen dies. Um die Ziele zu erreichen und das Mindset von Beschäftigten langfristig zu schärfen, sind Technologielösungen, die nahtlos in moderne digitale Arbeitsplatzlösungen wie etwa Microsoft Teams integriert sind, unabdingbar. Mitarbeiter können so ihre Reisepläne besser aufeinander abstimmen und koordinieren. Entscheidungsträger profitieren von den notwendigen Business-Intelligence- und Reportingfunktionen, die sie für die Optimierung der CO2-Bilanz nutzen können.

Sozialkapital optimieren

Die vergangenen zwei Jahre haben die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt, und wie wir zusammenarbeiten, kommunizieren und uns vernetzen, hat sich durch das remote Arbeiten nachhaltig verändert. Das beeinflusst vor allem die produktive Zusammenarbeit und Innovationsfähigkeit. Daher sind enge soziale Netzwerke am Arbeitsplatz ein „Must-have“ für das Unternehmenswachstum.

Es ist an der Zeit, das Reisemanagement zu vereinfachen und den Wandel zu einer hybriden Arbeitswelt zu nutzen, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern. Was wäre, wenn Benutzer ihre Reisen mit künstlicher Intelligenz effizient gemeinsam planen und Reisedetails miteinander teilen könnten, ohne ihre täglich genutzten Anwendungen zu verlassen? Sie profitierten so von einem besseren Buchungs- und Abrechnungsprozess. Gleichzeitig würden die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch bei der Geschäftsreiseplanung vereinfacht und die Produktivität gefördert.

Das wäre erst der Anfang der Vereinfachung jahrzehntealter Prozesse für Abteilungen wie Finanzen, Beschaffung und Reisemanagement. Wenige einfache Maßnahmen wie die Einführung von Kollaborations-Tools und richtige Entscheidungen helfen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ROI, Mitarbeiterengagement und Innovation zu erreichen. «