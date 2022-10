Revolution in der Finanzorganisation

Im vergangenen Jahr hat der Marktforscher Vanson Bourne im Auftrag von Board International weltweit 600 Führungskräfte aus dem Finanzbereich befragt, wie sie die Zukunft der Finanzorganisation sehen. Laut der Studie „The Resurgent Finance Leader“ sind sich 89 Prozent der Befragten bewusst, dass sie und ihre Abteilung sich verändern müssen, um in Zukunft eine maßgebliche Rolle im Unternehmen zu spielen.

Effizienteres Forecasting

Die Finanzabteilung von KPMG Deutschland hat die Notwendigkeit für Veränderungen frühzeitig erkannt und Maßnahmen ergriffen, um die Organisation umzubauen. Drei Säulen tragen jetzt die neue, digitale Finanzorganisation: verknüpfte Steuerungsdaten (Digital Core), effiziente Prozesse (digitale End-to-End-Prozesse) und besserer Support für das operative Geschäft (Business Partnering). Der Digital Core ist die technische Zentrale für die digitale Organisation. Hier werden nicht nur Finanzdaten, sondern auch Daten aller relevanten Unternehmensbereiche gesammelt, miteinander verknüpft und zur Unternehmenssteuerung herangezogen.



Auf organisatorischer Seite hat KPMG die Finanzorganisation entlang der wichtigsten Prozesse neu ausgerichtet. Dabei löste sich das Unternehmen zum Beispiel von den klassischen Bereichen Accounts Payable und Accounts Receivable und stellte sich stattdessen nach den wichtigsten Prozessen auf: Purchase to Pay, Order to Cash und Plan to Report. Ziel war es, die Prozesse so weit wie möglich zu automatisieren, um sich auf die Inhalte zu konzentrieren und den Rest die Technologie erledigen zu lassen. Dazu hat die Finanzorganisation auch den Planungsprozess umgestaltet und ein integriertes Planungssystem erstellt. Bei der Transformation war für KPMG schnell klar, dass es den Aufwand für den Forecast deutlich verringern und eine effizientere Form des Forecasting einführen muss.



KPMG fokussiert sich beim neuen Forecast-Prozess darauf, nur noch die Änderungen aufzunehmen und spart sich die komplexe Neuplanung. Planabweichungen werden in diesem Frühwarnsystem sofort gemeldet, wenn sie eine definierte Größe überschreiten. Zudem berechnet KPMG hierbei nur noch drei KPIs: Nettoumsatz, Gesamtkosten und benötigte Mitarbeiter (FTE). Dadurch braucht KPMG weniger quantitative Daten, sammelt aber gleichzeitig qualitative Informationen zu den Daten ein.



»Das Forecasting wird zum Echtzeitprozess.«

Das Forecasting ist somit nicht mehr ein Ereignis, dass wiederkehrend und zeitintensiv zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr ansteht, sondern ein Echtzeitprozess, bei dem Änderungen sofort kommuniziert werden können.

Der Fokus verlagert sich auf zukunftsorientierte Informationen, die voraussichtliche Abweichungen vom Plan anzeigen. Die Finanzorganisation kommuniziert dem Führungsteam nicht nur den aktuellen Forecast für das Gesamtjahr, sondern liefert gleichzeitig auch Erläuterungen zu den Zahlen, die mit einem digitalen Prozess vom Business strukturiert eingesammelt worden sind. Damit können Unternehmen die zukünftigen Entwicklungen besser beurteilen und schneller reagieren. Die schlanken digitalen Prozesse befreien die Finance-Mitarbeiter von zeitaufwendigen manuellen Aufgaben. Dies verschafft ihnen die zeitlichen Freiräume, die sie anderer Stelle nutzen können. «