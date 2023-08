Risiken und Cashflows in Echtzeit analysieren

In einem von steigender Inflation und schrumpfender Liquidität geprägten Klima ist es für CFOs entscheidend, über einen schnellen und präzisen Zugang zu Cashflow-Informationen zu verfügen. Um CFOs diese Informationen bereitstellen zu können, sind vollständig digitalisierte Lösungen für Finanzabteilungen unerlässlich.

Dazu gehört insbesondere der Einsatz moderner Lösungen im Bereich Accounts Receivable (AR) und Accounts Payable (AP), da diese CFOs einen Echtzeiteinblick in die Cashflows ermöglichen. Nur so können veränderte Geschäftsbedingungen schnell erkannt sowie jederzeit ausreichend Working Capital und Liquidität bereitgestellt werden.

Fragmentierung vermeiden, Prozesse optimieren

Zukunftsfähige Finanzprozesse müssen fünf Kernmerkmale aufweisen. Erstens sollten sie automatisiert sein: Manuelle Prozesse verlangsamen das Reporting zu den wesentlichen Cash-in- und Cash-out-Wertströmen, die von AR und AP gemanagt werden. Durch Automatisierung lassen sich diese Prozesse wesentlich optimieren. Zweitens bedarf es der Zentralisierung von Prozessen: Dadurch befreien sich Finanzteams von mühsamer Datenerfassung und -konsolidierung. CFOs können basierend auf präzisen Echtzeitdaten fundierte Finanzentscheidungen treffen.

Der dritte Erfolgsfaktor lautet Optimierung: Fragmentierte Prozesse erschweren die Erkennung von Ineffizienzen und die Messung wichtiger KPIs, wie DSO (Days Sales Outstanding) und DPO (Days Payables Outstanding). Vollständig digitalisierte AR- und AP-Prozesse ermöglichen ein kontinuierliches Monitoring der Cashflows. Gleichzeitig werden Bereiche identifiziert, in denen die Cash-Management-Praktiken verbessert und Cash-Verluste vermieden werden können.

Kontrolle über Cashflows

Viertens sollten Finanzprozesse Mechanismen bieten, um die Kontrolle über Cashflows zu gewährleisten. Das gilt gerade dann, wenn sich Geschäftsbedingungen im Zeitverlauf ändern. AP-Abteilungen können etwa Tools einsetzen, um potentiell betrügerische Zahlungen automatisch zu erkennen und zu blockieren. AR-Teams können etwa unberechtigte Skonti kennzeichnen, um den Abfluss liquider Mittel zu verhindern.

Und last, but not least sollte der Faktor Flexibilität Priorität genießen: Effektives Liquiditäts- und Working Capital Management ist entscheidend für die Unternehmensstabilität. Flexible und skalierbare Prozesse, basierend auf modernen Technologien und Best Practices, erleichtern die Anpassung von Workflows an veränderte Bedingungen. Lösungen müssen hochgradig konfigurierbar sein und kontinuierlich weiterentwickelt werden, um aktuelle Standards zu unterstützen.

Cash- und Liquiditätsmanagement im Fokus

Ein deutscher Transport- und Logistikkonzern automatisierte kürzlich seine Prozesse nach diesen Richtlinien, um sein Cash- und Liquiditätsmanagement zu verbessern. Das Unternehmen erzielte dabei eine „massive Reduzierung“ seiner manuellen Prozesse. Zudem konnte dank der zentralen Sicht auf sämtliche Cashflows pro Jahr über eine halbe Million Euro an zusätzlichen Lieferantenrabatten gesichert werden.

Finanzabteilungen, die ihre Prozesse optimieren und Echtzeiteinblick in ihre Finanzdaten erhalten wollen, sollten diesem Beispiel folgen. Hochstandardisierte Lösungen mit modernster Technologie transformieren bestehende Prozesse. Durch intelligente Automatisierung werden Cashflows optimiert, die Effizienz gesteigert, Kosten gesenkt und die Transparenz erhöht. Das Ergebnis ist eine verbesserte Gesamtleistung, höhere Zufriedenheit des Finanzteams, der Kunden und Lieferanten sowie die volle Kontrolle über das Working Capital und die Liquidität.